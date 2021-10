Angelena busca campeonato en “Noche de Campeones”

La xalapeña Angelena no tiene miedo a nada y la “Noche de Campeones”, evento del 31 de octubre en la Arena Xalapa, será escenario perfecto para demostrarlo, además buscará ganar el campeonato femenil ALM, cuando enfrente a Reina Oscura, gladiadora proveniente de la Ciudad de México. Durante ese duelo estarán Lili Dark, Sagitarius, Pandora, Kitana y Karina Duval.

En entrevista para Diario de Xalapa contó que representa al Sexi Club de la Arena Coliseo San Bruno y se prepara para ganar el centro que estará en juego, por lo que está concentrada trabajando en alcanzar ese objetivo que tiene planteado.

“Me estoy preparando día a día, entrenando en el gimnasio por las mañanas para demostrar ese noche quien es Angelena, pero más que nada para quedarme con ese campeonato”.

El próximo 18 de noviembre, cumplirá cuatro años de estar sobre los encordados y la función será como parte de sus festejos de aniversario. En plática en la Arena Xalapa, coliseo sede de innumerables funciones de lucha libre de talla nacional e internacional, compartió como surge el gusto en ella por esta disciplina, segunda en el agrado de la gente en el país.

El amor por la lucha libre a la portadora de la máscara dice nació de muy pequeña, porque su padres Silvestre y Paulina la llevaban con su hermana a funciones que incluían mujeres enmascaradas, siendo esto lo que llamó su atención.

“Nació de niña (el amor por la lucha), porque mi familia acostumbraba a traerme junto a mi hermana a las luchas y veía a mujeres y me llamó mucho la atención sus personajes y máscaras. Al admirarlas nació en mí la magia el pensar de que se sentirá portar máscara arriba del ring con público y que te apoyen. Además imaginaba a niños con porras coreando mi nombre, por eso nació ese gusto”.

Con mirada hacia donde estará instalado el ring en la mega función de fin de mes, en tono seguro dijo que su mayor respaldo es su familia. “Gracias a Dios mi familia siempre me apoya en todo. Sí, es un riesgo muy complicado, pero hasta ahora no he tenido lesiones muy graves, sólo accidentes leves, sin embargo me apoyan en todo esto. Mis padres siempre han estado en cada momento dándome confianza y eso lo agradezco infinitamente”, platicó.

Sabe que su camino de casi cuatro años arriba del ring es corto, por lo que “deseo llegar muy lejos y para eso me estoy preparando para demostrar todo de mi, para que la gente se de cuenta de mi preparación que he llevado. Tengo casi cuatro años y espero continuar muchos más y por eso tengo que ponerle muchas ganas”.

Además mencionó que la lucha le da mucha satisfacción y “muchas experiencias bonitas, el conocer muchas personas y varios lugares. Además mucha gente me apoya. Desde que comenzó Angelena a la fecha, tengo la persona que me sigue y me aplaude y eso es algo muy bonito y motivante”.

Aunque aceptó que no todo ha sido bueno porque “dentro de la lucha me he encontrado cosas negativas como envidias y malos comentarios, entre otras cosas, sin embargo son más los que me dan buenas vibras. Mis compañeros con los que entreno me tratan bien y me respetan mucho, eso igualmente es muy padre”, platicó la deportista.

Para concluir: “Invito a todas la mujeres a que vayan y practiquen deporte y si es lucha libre, mucho mejor, porque es algo es algo muy bonito, es una disciplina donde tienes que estar preparándote día a día y si no es esto, que sea en otra, pero lo ideal es practicar deporte para estar sanos”, finalizó.