La meta es representar a mi país en una ultradistancia: Gerardo Meade

XALAPA, Ver.- Con 29 años de edad el corredor xalapeño Gerardo Meade Treviño ya conoce las dificultades de entrar a un deporte como el Ultra Trail, disciplina que en México apenas inicia pero que a nivel mundial ya es de los deportes extremos que más se practican.

El Ultra Trail es una disciplina que busca recorrer montañas, senderos, rastros o caminos secundarios ocupando el relieve de la zona donde se organiza la competencia; también son conocidas como carreras de ultrafondo o carreras ultras porque se recorren más de 50 kilómetros y completar el recorrido a veces se puede llevar hasta un día.

Intenso Meade cómo se hace llamar en sus redes sociales, comenzó hace 5 años “cuando terminé la temporada de futbol americano con los Halcones de la UV, tenía un peso de unos 95 kilos, por salud decidí comenzar a trotar suave… un kilómetro, tres kilómetros a lo mucho 5 kilómetros y lo hice porque mi metabolismo me seguía pidiendo comida, aunque ya no estaba”.

Tras dejar del deporte de las tacleadas y enfocarse en las carreras, el competidor apostó por los ultra fondos durante el 2017 “inicie ya más enfocado en el trail run, gracias a que la primera carrera que hice de 18 kilómetros me tardé en llegar a la meta 3 horas y termine molido; adultos jóvenes y adultos mayores me ganaron y eso me pegó, ese fue el por qué me adentre en el mundo del trail run”.

Su especialidad es correr por la montaña, porque exige mucha disciplina e ir corriendo en medio de la naturaleza, de acuerdo al xalapeño ayuda al autoconocimiento además de disfrutar todo el espectáculo que brinda la madre naturaleza.

ENTRENADORES

Los encargados de preparar a Gerardo Meade cada que se fija una meta son Ricardo Pulido que se encarga de la parte de fortalecer y mejorar la explosión durante la ruta; Roberto Mejía trabajar resistencia con TRX Bica Training.

Juan Carlos Carlín es el encargado de pulir su técnica para correr, trabajan en las instalaciones del estadio xalapeño; para evitar o recuperarse de las lesiones está su fisioterapeuta José de Jesús Zamora.

MOTIVACIÓN

Al cuestionar al corredor cuál es su motivación a la hora de planear una distancia de 60 kilómetros subiendo una montaña a más de 4 mil metros de altura

las ganas de competir, sobresalir del resto, superarme y mejorar mis marcas. También me motiva que de pequeño en canotaje por una lesión no pude representar a mi país y espero en este deporte poder hacerlo en un mundial de larga distancia

METAS

Tras un 2019 de mucho trabajo y competencias por diferentes partes del país, Meade Treviño tuvo una lesión que lo alejó de su meta principal conquistar los 100 kilómetros del Ultra Trail.

Para este 2020 me gustaría participar en tres pruebas solamente, para darle tiempo a mi cuerpo y entre cada competencia recuperarme

La preparación comienza el 4 de abril con el Ultra Maratón de las Altas Montaña, que tiene una distancia de 101 kilómetros y más de 12 mil metros de desnivel acumulado.

A finales del mes de agosto tiene la mira puesta en el México Trail Series, en la que competirá en la distancia de 50 kilómetros con sede en el bosque de las mariposas en Jalisco.

Cierra el 2020 en diciembre con la meta principal, concluir las 100 millas del Ultra Sky Pico MX, con sede en el Pico de Orizaba; esta competencia es de mucho interés para él porque el año pasado trató de terminarla, pero desafortunadamente sólo pudo terminar 60 de los 100 kilómetros que se piden, lo hice en un tiempo de 18 horas.

¿Qué lección te dejo?

Aprendí que tengo que ser más humilde, además que tengo que escuchar a mi cuerpo, en el sentido de presentarse una posible lesión o molestia no dejarla pasar, acercarme a los profesionales como mi fisioterapeuta

Para el corredor fue una experiencia difícil, pero pudo sortearla “solamente resta seguir adelante con la cabeza en alto, como lo dije, con humildad y con respeto a la naturaleza más que nada”.

Además, Gerardo “Intenso” Meada invita a todos los que quieran que inicien su camino en las carreras, solo necesitan tenis, short y medio o un litro de agua, además de muchas ganas.

“Admiro a todos Los corredores que toman la decisión de cambiar su estilo de vida. En especial a todas las mujeres guerreras que quieren verse mejor y estar mejor hablando de salud” sentenció el atleta.

Entre sus ídolos en este deporte están los españoles Kilian Jornet y Pau Capell dos referentes del trail run mundial.

Para finalizar el atleta veracruzano, pide a todos los interesados que antes de poner a practicar algún deporte “se acerquen a un médico que les haga un chequeo general y sobre eso ver sus límites, su corporeidad”

Y ya si usted está en este deporte o le gusta correr “mi recomendación es basura que lleven basura que se traen y si se pueden traer más basura mejor”, como deportistas se debe respetar las áreas naturales que se visitan.