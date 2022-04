¡Angélica Molina firmó con Fuerza Regia! Jugará en la LNBPF

La basquetbolista xalapeña Angélica Molina Campos regresa al profesional y lo hará con el equipo de Fuerza Regia que participará en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil (LNBPF) que inicia en breve.

Fue el martes por la noche cuando la conocida “China” Molina firmó contrato con el equipo del norte del país, por lo que ahora ya está concentrada trabajando con la institución oficialmente como su jugadora.

Angélica Molina comenta en entrevista desde el norte que se presentó a las pruebas que realizó el equipo y que se mantuvo una semana realizando entrenamiento, posteriormente la directiva al ver sus alcances la eligieron.

Leer más: Conoce a Mirna Vázquez, ha hecho del beisbol parte de su vida

Deportes ¡Laura Sanz Ortiz, pilota veracruzana sigue sumando!

Puntualiza que no fue por su historial en el profesional, fue por la capacidad que mostró durante el reclutamiento en el que se presentaron numerosas jugadoras de varias edades, algo que la deja contenta y satisfecha.

Expresa ya conocer a los equipos que enfrentará y “entre ellos está mi bella Xalapa. Aun no tenemos la dinámica, pero me imagino que será ida y vuelta, por lo que nos veremos pronto por allá. Ahora lo que hago es trabajar fuerte como siempre lo he hecho para ser de las titulares”, indica.

Respecto a su contratación señala que se siente afortunada de tener la oportunidad “de hacer lo que me gusta que es practicar el básquetbol”, dijo emocionada vía telefónica.

Aunque acepta no estar de acuerdo, así como mucha gente en cuanto a la programación de las ligas del país, porque al coincidir hay jugadoras que abandonan a sus equipos, aunque confía que más adelante hagan una estructuración en beneficio del basquetbol femenil “y que no choquen las ligas y puedan participar en todas y tengan un año de temporada más activa”, destaca la jugadora.

Acepta que con el equipo tienen una gran responsabilidad, por lo que buscarán colocarlo en lo más alto en la liga nacional | Foto: Cortesía | Fuerza Regia

Y agrega: “Es la primera ocasión y creo que más adelante se van a establecer más los tiempos y pues la verdad, sí me siento muy feliz por esta oportunidad”, indica.

Acepta que con el equipo tienen una gran responsabilidad, por lo que buscarán colocarlo en lo más alto en la liga nacional, además “cuento con el apoyo de mi familia como siempre lo han hecho, a ellos muchas gracias”, dice.

La basquetbolista espera que la gente de Xalapa se involucre con todo el deporte femenil, “por eso invito a los xalapeños a que apoyen a su equipo favorito, así como a las jugadoras y recuerden que sino se divierten no están jugando”, concluye.

Angélica Molina ha participado en selectivos estatales, equipos profesionales y la Selección Nacional. En varias ocasiones ha probado las mieles de los campeonatos y ahora buscará colocar al basquetbol de Xalapa en lo alto con el equipo profesional de Fuerza Regia.