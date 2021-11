Keytt Vera, con la mira puesta en un Mister Olimpia

Desde que inició en el deporte del Físicoconstructivismo en 2015, Keytt Vera siempre trata de alcanzar la perfección a base de esfuerzo y constancia, pero sobre todo con disciplina y gracias a eso, ahora sus vitrinas cuentan con títulos estatales, nacionales e internacionales.

La destacada xalapeña, licenciada en Educación Física, modelo, empresaria, asesora personal, entrenadora y mujer emprendedora, en el culturismo sus máximos logros son un segundo lugar profesional en 2018, en Cancún; primer lugar en el México Súper Show 2019; tercer lugar en el Bodybuilding 2019, en Monterrey; segundo lugar en el Mr. México Juvenil Veteranos y Bikini Fitness 2016.

Además, primer lugar en el Selectivo Nacional 2017 Fitness Figura; primer lugar en el Mr. Ferrocarrilero 2018, en donde logró su Carnet Profesional Fitness Figura; primer lugar en el México Súper Show 2019 Fitness Figura y tercer lugar en el Bodybuilding en Monterrey, Nuevo León, 2019.

Aunque su carrera deportiva está llena de éxitos, también ha tenido tropiezos, como el que vivió hace un mes en Monterrey, cuando participó en busca de su Carnet Pro en la NPC, en donde por un problema técnico al estar en tarima fue descalificada, sin embargo esto le sirvió como aprendizaje.

“Fue una mala experiencia por primera vez en mi vida. Ahora sí a cuidar todos los detalles. Lamentablemente, fue algo que no estaba en mis manos. Iba con toda la disposición. Me preparé fuertemente, pero hay que caerse para avanzar”, dijo la atleta xalapeña.

Luego de ese mal momento, Keytt continúa enfocada en alcanzar ese Carnet Pro que le da oportunidad de estar en la máxima competencia mundial, que es un Mister Olimpia.

“Ahorita la idea es crecer más y llegar con mejor condición a la próxima competencia. Lamentablemente aún no se cuando vaya a ser, porque ahorita no hay fechas oficiales para competir y buscar el Carnet en la NPC. Ese Carnet en el único camino que un culturista tiene para poder competir hacia la clasificación de esa máxima justa y esa es mi meta y nada me quitará ese deseo”, indicó.

Recordó que en 2018 ganó un Carnet Profesional en el Mr. Ferrocarrilero en la liga FMFF, sin embargo tuvo que abandonarlo para pelear por un Carnet en la NPC, ya que sólo así puede estar en competencias que la acerquen al Mister Olimpia.

Keytt también cuenta con certificaciones que le permiten preparar a personas para competir en este deporte.

“Me voy a iniciar en el ámbito de preparadora física para competencia. Este mes tengo un persona que va a competir próximamente en dos eventos en Xalapa, uno será a finales de diciembre y otro a inicios de diciembre y para poder realizar también esta actividad, me he especializado, he tomado cursos y certificaciones en culturismo, por eso he decidido tomar ese camino, para tener un plus y realizar ambas cosas”, platicó en entrevista.

La xalapeña, atleta fitness y educadora, también es experta en asesoría deportiva, de competencia, recreativa, estética y alimentación que brinda con su equipo “Dona Team”. También da asesorías en línea con entrenamiento y alimentos.

Además cuenta con experiencia de destacados entrenadores, entre ellos, el famoso “Chino”, José Luis Miranda, Oscar Domínguez, Damián Segovia y Luis Martínez.

Recomienda a las personas que se están iniciando en el gimnasio, “que sean constantes, pacientes y dedicadas, principalmente por salud. Los beneficios vendrán solos, no hay que desesperarse a veces hay altas y bajas, hay que saber perder y aprender de los errores para después levantarse como lo he hecho yo”, dijo.

Para concluir agradeció a las personas que la han apoyado, como su familia y entrenadores, “a todos ellos muchas gracias, porque con su respaldo he conseguido lo que soy y sé que con ellos voy a lograr mi sueño que es el Carnet Pro. Si otros mexicanos lo han conseguido, también puedo conseguirlo yo”, finalizó.

Las personas que deseen recibir asesoramiento de la culturista Keytt, la pueden encontrar en Facebook e Instagram como: “Keytt Vera Fitness”.