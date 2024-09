Debuta en AAA; la xalapeña Lady Wind busca el éxito en las altas esferas de la Lucha Libre Mexicana

La joven luchadora xalapeña Lady Wind está abriendo brecha en las altas esferas del arte de pancracio mexicano, y lo realiza con mucha ilusión, pues tiene deseos sólidos de ser una de las mejores, no solo de México, sino del mundo, por lo que ya radica en la CDMX, en donde está construyendo su propia historia.

Recientemente debutó en la Triple AAA, en el gimnasio Juan de la Barrera, en donde logró salir con la victoria con Garra de Oro y Colmillo de Plata, nuevos talentos mexicanos, en el que está incluida la "Dama del Viento".

La xalapeña contó para Diario de Xalapa que pasa un momento muy importante en su carrera como luchadora.

“Me ha ido muy bien gracias a Dios; ahorita vivo en la Ciudad de México, en donde estoy entrenando y me estoy capacitando para mis luchas próximas; la verdad no me puedo quejar, me ha ido bastante bien”, afirmó.

Lady quien dice ser “el aire que recorre la clase mundial” tiene cuatro años en la lucha libre y actualmente es tricampeona del título de “Contacto Deportivo” en damas, además tiene el cetro femenil del estado de Veracruz Peso Gallo y acaba de ganar el Campeonato “Reina de Clase Mundial Femenil”.

Sabe que para llegar a la cúspide diariamente debe desarrollar duros entrenamientos con las personas que para ella son las mejores, es por eso que tomó la decisión de partir a la capital del país.

“Estoy viviendo en el dojo de Bandidos Gym, entrenando con el profesor Skayde, además con los Texanos, con Ricky Marvin y también voy a otros gimnasios, entre ellos el de Psycho Clown; también entreno con Ares y Látigo; igualmente con Faby Apache en el Star Gym y así me le voy intercalando en varios”, explicó.

Recientemente debutó en la Triple AAA, en el gimnasio Juan de la Barrera, en donde logró salir con la victoria con Garra de Oro y Colmillo de Plata/Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Detalló que hace seis meses que se encuentra en la CDMX y que realizó el cambio de residencia, “porque me gusta prepararme más, me gusta abrirme a más oportunidades y decidí probarme por acá porque es otro tipo de entrenamiento, son profesores de talla internacional que te enseñan otro tipo de lucha y vas aprendiendo; la verdad siento que se aprende bien y por eso me fui”, puntualizó.

En el centro del país dice que ya ha participado en varios carteles, y recientemente tuvo acción en Bandidos Gym, en donde hizo pareja con Susy Love con buenos resultados.

“Me ha ido bien como te repito, pero a mí me gustaría abrirme más fuerte y luchar en varias partes de la república; la verdad no me puedo quejar como me ha ido, pero siento que para el próximo año le echaré más ganas”.

Compromiso en Xalapa

En el próximo cartel en el que estará participando, será en la Arena Xalapa: “Es un compromiso muy importante con la Promotora de Clase Mundial; tengo muchos planes. La verdad es que sí tengo varias cosas en mente y ahorita estoy trabajando en eso, pero siento que vienen cosas muy buenas para este fin de año y más porque voy de la mano de la Promotora de Clase Mundial”.

Uno de los carteles fue la “Reina de Clase Mundial Femenil”, en donde participó en una lucha campal en el que participaron Dalys, Faby Apache y Lady Cris de Xalapa.

Siempre agradecida

La humildad que caracteriza a la joven es de grandes proporciones que siempre la hacen mencionar a las personas que la han ayudado a alcanzar parte de sus sueños, por lo tanto, da gracias por el respaldo de conocimiento que ha recibido de sus maestros.

“La verdad agradezco mucho a Dios por todas las bendiciones que me ha dado, a mi familia, porque siempre ha estado ahí apoyándome, siempre en todo momento, claro a la Promotora de Clase Mundial, al Club Costalazo, a muchas personas, entre ellas a mis maestros Parkita Negra de Triple AAA y a los Diamantes Rojos; ha sin varios maestros de Xalapa, pero siento los que me han pulido bien son los Diamantes Rojos; gracias de corazón por todo eso”.

Lady Wind reconoce que es una luchadora que no se cansa en picar piedra, y sabe que jamás termina de aprender, “la verdad me falta mucha preparación, pero me siento muy contenta de todo lo que he logrado en esos cuatro años y estoy segura que en un futuro voy a lograr muchísimo más”.

Mensajes para las nuevas generaciones

Por último, la luchadora le dice a las nuevas generaciones que confíen en ellos mismos, “porque si ellos no confían, nadie más lo hará, entonces que no se desanimen, que siempre habrá personas que no los quieren ver crecer y que siempre tienen que superar esos obstáculos; entonces siempre deben seguir sus sueños, siempre deben seguir picando piedra y que nunca se sientan desanimados; nunca sientan que no pueden lograrlo, siempre tienen que seguir luchando por lo que quieren, porque así es como se llega al éxito con mucha perseverancia, disciplina y mucha fe”, concluyó.