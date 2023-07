¡Veracruzana firma con los Diablos Rojos de Toluca! Participará en Liga MX

Sury Yamileth, futbolista de 14 años de edad, y originaria de Tierra Blanca, firmó recientemente con el equipo de los Diablos Rojos del Toluca, para ser parte de la nueva temporada de la Liga MX Femenil, momento que le da mucha felicidad a la estudiante de segundo año de secundaria, quien vive actualmente en la Casa Club Escarlata con jugadoras de la categoría Sub 19.

El número que portará será el 48 y estará bajo las instrucciones de César Arzate.

"Estoy muy contenta por lograr llegar al Toluca; me siento muy bien en los entrenamientos, son muy buenos y es un equipo muy fuerte que puede llegar al campeonato", comentó la futbolista para Diario de Xalapa.

¿Cómo inició Sury Yamileth en el futbol?

La veracruzana inició a jugar el futbol a los ocho años; actualmente tiene seis en el balompié con logros importantes; su camino inició en Academia Santos de Tierra Blanca, luego pasó a FC Pumitas de Fortín, Escualas Veracruz y selección de Veracruz en las categorías 2008-2009 y 2009-2010.

Cuenta con importantes logros como la medalla de oro que ganó en la ciudad de Veracruz en una Estatal, así como participar en un nacional que se desarrolló en Monterrey, representando al estado; también asistió al Macro Regional y fue seleccionada para ser parte de los Juegos Nacionales de Conade.

Un campeonato que no olvida, fue el que ganó en la Supercopa de la FIFA con la categoría 2008-2009, en donde fue detectado su brillante talento que ahora la coloca como jugadora del Toluca Femenil que participa en la Liga MX.

¿Cómo logró su llamado al club de Toluca?

La deportista cuenta que la primera oportunidad que se le presentó, ocurrió en Córdoba, en donde hubo unas victorias; posteriormente al cruzar ese umbral, fue convocada a un segundo filtro que fue en Toluca y al enfrentar a varias futbolistas mayores que ella, logró el objetivo: ser seleccionada por los Diablos.

"En la Supercopa había varios visores, además me andaban observando cómo me desarrollaba con las niñas de mi equipo; ahora estoy participando con mucho más grandes que yo que son de 17,18 y 19 años; yo tengo 14".

Cuenta que estuvo una semana en la casa club y al concluir le dijeron “que estaba seleccionada para formar parte del equipo y me felicitaron", recordó.

Luego de ser aceptada, inmediatamente se comunicó con sus padres Rodrigo Beltrán Mora y Maribel Salas Zúñiga, quienes alegremente le dijeron que siga luchando por sus objetivos.

La futbolista inició a muy temprana edad por la confianza que le dio su mamá, pues ella la inscribió en un equipo siendo su primera incursión en la Academia Santos Tierra Blanca.

Ahora como futbolista con Toluca hace 4 semanas de pretemporada e iniciará la segunda semana de temporada y aunque su debut no ha llegado, trabaja concentrada, porque anhela ser titular y seguramente lo cumplirá muy pronto.

Sury mide 1.65 m de altura es defensa central, aunque ya alcanzó uno de sus sueños, en su mente continúan otros más, que es ser parte de la selección mexicana y en un futuro no muy lejano jugar en Europa, meta que anhela con el corazón cumplir.

El tercer año de secundaria lo hará en línea, igualmente la preparatoria y universidad, plan de ella, mientras tanto ahora entrena para hacer bien las cosas y mantenerse en el equipo que le brinda la confianza.

Por último envió un mensaje: “Doy gracias a mis padres y a las personas que me apoyan, así como al Toluca, además les digo a las niñas que sigan sus sueños, que todo llega a su tiempo, no se desanimen, si piensan que clubes importantes como el Toluca no las observan, claro que sí, porque en todos los torneos hay visores, por eso les digo que le echen muchas ganas; no dejen de seguir sus sueños como lo hago yo", concluyó.