Linces UVM líder en la liga AFX

XALAPA, Ver.- Tras cuatro jornadas disputadas en la temporada regular de la AFX, los conjuntos del puerto de Veracruz, dominan el torneo con cuatro victorias al hilo y al momento los Linces del Valle de México, todavía no saben lo que es perder.

En la modalidad mixta, el conjunto de Cangrejos lidera el grupo con tres triunfos, sin derrotas, cabe destacar que por las fiestas decembrinas se tuvo descanso y apenas se están ajustando los equipos a la temporada regular.

RESULTADOS

VARONIL

Buitres 13 - 40 Lumberjacks

Linces UVM 60 - 6 Cobras

Tlacuaches 6 – 31 Bruitres

Contenders 12 – 15 Linces UVM

Patos 45 – 6 Giants

Contenders 42 – 12 Brotherhoods

Guerreros 31 - 37 Galácticos

FEMENIL

Lobas 14 – 36 Zorros Dorados

Zorros Dorados 18 – 13 Cuervas

Linces UVM 42 – 6 Zebras

Patos 18 – 26 Oldies

Alebrijes 20 – 28 Linces UVM

Patos 25 - 18 Fenix

Anáhuac 28 – 32 Mambas

MIXTO

Wildcats 8 – 15 Cangrejos

Dragones 32 – 19 Armadillos

Olmecas 56 – 32 Foxes

Patos 43 – 20 Zebras

Pumas 32 – 28 Oldies

Hydras 46 – 19 Osos

Siren@s 24 – 7 Normal Veracruzana

JORNADA 5

Este domingo 19 en punto de las 9:00 horas da inicio la quinta jornada de actividades.

FEMENIL

Los partidos inician con el duelo entre Anáhuac vs Zorros Dorados (9:00), Oldies vs Fenix (10:00), Zorros Dorados vs Alebrijes (11:00), Fénix vs Club de Cuervas (12:00), Lobas vs Patos (13:00) y cierra con Zebras vs Black Mambas (14:00)

VARONIL

En punto de las 10:00 horas habrá dos partidos, en la cancha 2 juegan Lumberjacks vs Patos y en la cancha 3, Buitres vs Giants; ya en la cancha tres continúan los encuentros con el partido Tlacuaches vs Galácticos (12:00), Cobras vs Brotherhoods (13:00) y Patos vs Guerreros (14:00), para cerrar la jornada.

MIXTO

Wildcats vs Normal Veracruzana (9:00); a las 11:00 horas habrás dos partidos en esta categoría Cangrejos vs Olmecas cancha 2 y Siren@s vs Oldies en la cancha 3, Oldies vs Patos Mixto (12:00), Foxes vs Dragones (13:00), Armadillos vs Osos (14:00) y Zebras vs Hydras (15:00), el último duelo.

