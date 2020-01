Linces UVM siguen al frente en la  Liga AFX

XALAPA, Ver.- La semana 5 en la Liga AFX temporada de invierno 2019 -2020, sorteo una de las jornada más complicadas debido a las condiciones climáticas pero los organizadores pudieron sortear las lluvias y no se tuvo que suspender ninguno de los partidos programados en las instalaciones de la escuela Normal Veracruzana.

RESULTADOS

FEMENIL

Anáhuac 6-20 Zorros Dorados

Oldies 33-6 Fénix

Zorros Dorados 7-26 Alebrijes

Fenix 12-13 Black Mambas

VARONIL

Buitres 27-33 Giants

Lumberjacks 31-53 Patos

Tlacuaches 25-27 Halcones Galácticos

Cobras 20-18 Brotherhoods

Patos 19-31 Guerreros

Fotos: Cortesía | @Afx Flag

MIXTO

Olmecas 40-73 Pumas

Wildcats 13-6 Normal Veracruzana

Cangrejos 6-53 Olmecas

Siren@s 7-44 Oldies

Oldies 25-47 Patos

Foxes 6-62 Dragones

Armadillos 51-12 Osos Negros

Zebras 25-41 Hydras

PARTIDOS

Los encuentros programados para el domingo 26 inician a las 9:00 en la cancha 3, en la rama varonil se miden Brotherhoods vs Patos, 10:00 Linces UVM vs Galácticos, 11:00 Giants vs Cobras, 12:00 Patos vs Linces UVM, 13:00 Giants vs Tlacuaches, 14:00 Contenders vs Lumberjacks y a las 15:00 Buitres Guerreros.

En la rama femenil a las 9:00 se enfrentan Anáhuac vs Linces UVM, 10:00 Alebrijes vs Lobas, 11:00 Linces UVM vs Zorros Dorados, 12:00 Zorros Dorados vs Zebras, 13:00 Patos vs Black Mambas y a las 14:00 Zebras vs Fenix, duelos que se jugarán en la cancha uno.

En la modalidad mixto que se jugará en la cancha dos los duelos inicias con Wildcats vs Armadillos a las 9:00, Patos vs Cangrejos 10:00, Siren@s vs Zebras 11:00, Oldies vs Dragones 12:00, Normal Veracruzana vs Foxes 13:00 y Osos vs Pumas 14:00.