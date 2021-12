Lista la jornada dominical en la Liga Xalapeña de Beisbol

Una jornada más se jugará este fin de semana en la Liga Xalapeña de beisbol en la que equipos que perdieron en la pasada fecha, buscarán enderezar el camino para posicionarse entre los mejores del certamen y no quedar rezagados en los standing de sus respectivos grupos.

Las acciones del G-1 comenzarán a las 9 horas con el duelo Los Pescados vs Rockies de Joya Chica en el diamante de El Rodeo. Por su parte a las 9:30 horas en el Parque Deportivo Colón, medirán fuerzas Diablos de Cerro Gordo vs El Águila de Coatepec, mientras que a las 11:00 horas en Cerro Colorado se enfrentarán Venados de la Estanzuela y Deportivo Cerro Colorado. Y para cerrar los duelos de este pelotón, a las 12:00 horas en Mahuixtlán, Transporte Torres jugará contra Mahuixtlán.

En el G-II, a las 9:30 horas, en San Antonio se realizará el duelo entre Camioneros de Miradores y Wachuma; San Antonio, 12:30 horas, Familia Gutiérrez vs Cerveceros de ¡Atrévete”; Pinoltepec, 10 horas, Familia Reyes vs Deportivo Pinol Y+; Rancho Nuevo, 10:30 horas, Mets vs Cardenales de Rancho Nuevo; La Laguna, 9:30 horas, Cafeteros de Pacho Viejo vs Saraperos de Xalapa; Tigrillos, 11 horas, Sultanes de la Laguna vs Tigres de Tigrillos.

Y en el G-III: Paso Grande, 9:30 horas, Toros de la Vega vs Paso Grande; Paso Grande, 12:30 horas, Familia Jácome vs Familia Lima; Campo Viejo, 9:30 horas, Dodgers de Rancho Viejo vs Restaurant “Mr. Pulpo”; La Orduña, 11 horas, Club Al-Par vs Vulcanizadora Jiménez y Deportivo Colón, 12:30 horas, Águilas de San Antonio vs Deportivo Víctor Flores.