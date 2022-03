Luchadores Triple A prometen espectáculo de alto nivel

La tarde de ayer Octagón Jr., Hijo del Vikingo, El Elegido y Argenis regalaron autógrafos frente a instalaciones de Diario de Xalapa para promover la megafunción de lucha que será este viernes a las 20:45 en la Arena Xalapa; el cartel se llama "Ying Yang".

Los enmascarados amablemente atendieron a sus fans y los invitaron a presenciar el evento organizado por Promotora de Clase Mundial que ya está haciendo costumbre reunir a luchadores de Triple A.

Pequeños niños, mujeres, jóvenes y adultos se tomaron fotos con su enmascarado favorito; El Elegido fue quien más llamó la atención entre propios asistes y de automovilistas, porque conocen la gran trayectoria con la que cuenta arriba de los encordados.

PROMETEN NOCHE SENSACIONAL

Durante la firma y fotos del recuerdo, El Elegido mencionó que está contento de regresar a la capital veracruzana, porque ya tenía mucho tiempo de no venir y “estoy feliz de estar de regreso en una gran función que la gente no se puede perderse en la Arena Xalapa”, comenta.

Reconoce no conocer a su rivales (Dick Angelo, Poseidón y Rey Infierno), “pero qué te puedo decir, a quien me pongan, porque con tanta trayectoria no puedo estar pensando quiénes son, yo siempre vengo a ofrecer mi trabajo y la gente lo sabe”, señala. Asegura que los presentes estarán contentos y satisfechos, “porque no sólo vendrá El Elegido, viene gente de mucho cartel de talla nacional e internacional, como Pagano y Cibernético, luchadores que la gente conoce de mucho tiempo con mucha trayectoria, entonces será una gran función de lucha libre”, platicó.

Por su parte Octagón Jr. afirma que “la gente verá lo que ve en televisión, lucha espectacular, buenos lances, llaves, castigos y además seguramente una gran entrada con gran ambiente; los Jinetes del Aire haciendo equipo con Pagano daremos buen encuentro”, relata durante la firma de autógrafos.

Puntualiza que el público sabe que la Clase Mundial “trae para todos siempre gladiadores destacados de Triple A. Además el cartel que presenten está siempre cien por ciento confirmado”.

“Amigos no se pierdan la oportunidad de estar muy cerca de las estrellas de la Tripe A, con su amigo Octagón Jr., con la magia del Dragón”, dice.

Además reconoce el nivel de la lucha libre xalapeña, por lo que dice estar contento porque se alterna veracruzanos con los de la Caravana Estelar. Deportes Luchadores de la Exfábrica de San Bruno entrenan para ir a Mérida Argenis, que estará en la Especial Estrella, dice: “La gente ya sabe que verá en la función, porque no es la primera vez que venimos. Por este regreso estoy muy contento y más ser parte de un cartel muy completo con todas las estrellas de la Caravana Estelar. Quiero decir que voy a humillar a Miztezyz, mañana los voy arrollar, los haré pedazos y el sábado quiero que compren el periódico para que vean lo que queda de ellos”, puntualizó.

El Hijo del Vikinto tendrá un duelo muy importante que es el “Torneo por Campeonato de Clase Mundial”, por lo que señala que esta acostumbrado a tener preseas “y el cinturón se tiene que quedar en la cintura del Hijo del Vikingo”, afirma.

Platica que enfrentará a talentos xalapeños y “tenemos que esperar que pasa en esta función. Me gusta tener muchas preseas y quiero seguir teniéndolo y espero retenerlo sacándole brillo. También estoy contento porque me invitaron a ser parte de este evento y nos vemos en la noche de este viernes en la Arena Xalapa”, concluye.