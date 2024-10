Recio Style festejará su 9.° aniversario con imperdible show de lucha; fechas

El próximo domingo 13 de octubre se realizará una espectacular función de lucha, que será el marco perfecto del festejo del noveno aniversario de la arena independiente de la lucha libre profesional, Recio Style.

¿Qué luchadores participarán en el evento de Recio Style en Xalapa?

En este magno evento estarán expuestas cuatro máscaras famosas de los luchadores Tigre de Bronce, Águila de Bronce, Poseidón Jr. y Guerrero Lee; hecho inédito al firmar el contrato por las máscaras.

Poseidón fue el encargado de brindar detalles de este evento en el que estarán en juego lo mencionado, además estuvo acompañado de los luchadores que estarán en la magna función.

Tigre de Bronce dijo que se encuentra agradecido por la confianza del promotor Poseidón y también por el apoyo de la afición remarcando el apoyo y respaldo que le brindó en cada lucha Águila de Bronce.

Sin embargo, dijo que se concentrará en Guerrero Lee y Poseidón Junior, además dijo que en caso de que pierda su máscara no terminará ahí, pues continuará.

Mientras tanto Águila de Bronce, de los que tiene menos experiencia en lucha de máscaras, dijo contar con la preparación correcta que le brindó su maestro Corsario de Fuego, por lo que también puntualiza que si llega a perder su máscara no para, pues tendrá nuevos planes y proyectos.

"Me siento nervioso por este compromiso de encabezar este aniversario, no me veo sin máscara, pero si pierdo seguiré adelante, una cosa sí les puedo decir, defenderé mi tapa con todo, no me guardaré nada", expuso Guerrero Lee.

Mientras tanto, Poseidón Jr. comentó lo siguiente: "Tigre de Bronce dice que me prepare, pero todos los días estoy metido en el gimnasio, yo no soy un luchador de Facebook, no me veo sin máscara, mi idea es trascender a nivel nacional, tengo muchos planes y los voy a cumplir".

"Serán ocho luchas, nadie quiere perderse esta fiesta de aniversario, así que el compromiso es de todos, desde la primera lucha hasta la última; quisiera adelantarles muchas sorpresas que tenemos en puerta, pero sólo les pido que estén al pendiente de nuestras actividades, ahora sólo me resta invitar al público a ser testigos de este magno noveno de aniversario del Recio Style, lleguen temprano para ocupar un buen lugar", concluyó Poseidón.

