Luis Tapia, pilar importante en halterofilia de Veracruz

A nivel nacional, Veracruz con halterofilia ha destacado en varonil y femenil y se debe al trabajo de entrenadores que tiene la entidad, pero de uno en especial, se trata de Luis Mateos Tapia Arizmendi.

Él nació en el estado de Guerrero y tiene 40 años de vivir en Xalapa, lugar al que llegó con su familia cuando tenía 10 años.

Su padre es veracruzano y su mamá de Guerrero, pero el destino lo trajo a la capital en donde con los años se convertiría en un levantador de pesas destacado no sólo a nivel estatal, sino nacional e internacional.

Actualmente tiene 53 años y se encuentra formando nuevos valores, labor hecha por casi 30 años con resultados importantes, además es el primer y único en la entidad que formó una competidora olímpica: Ana Gabriela López Ferrer.

En entrevista para Diario de Xalapa, platica que siempre quiso luchar, pero no había mucha difusión para realizar esa actividad, por lo que tomó otro rumbo.

“Mi sueño dorado siempre fue ser luchador, pero no había mucha difusión, por lo que me dediqué a jugar futbol y me lesioné de una pierna. Debido a eso me mandaron a un centro de rehabilitación a un gimnasio y por error fui a uno de halterofilia”, recuerda.

Destaca que esa situación fue en los 80 y tendría entre 11 y 12 años, “entonces fui al gimnasio Allende, porque en ese lugar me iba a rehabilitar y fue cuando conocí al profesor Alfonso Rodríguez Robles, así como el mundo de las pesas”, dijo Luis.

Una vez iniciado en la disciplina se introduce de lleno y a los 14 años comienza a despuntar, demostrando gran capacidad que fue desarrollando hasta participar en Juegos Nacionales de Tercera Fuerza, Juvenil y Primera Fuerza. “Antes no había Olimpiada Nacional y Juegos Nacionales, es más no existía ni la Conade”, destaca.

Con el alto nivel que ya tenía, representó a Veracruz y logró ser cinco veces campeón nacional en Primera Fuerza; ganador de 7 festivales olímpicos, llamados Panamericanos y Premio Estatal del Deporte en 1988, distinción que recibió de manos del gobernador de ese momento, Fernando Gutiérrez Barrios.

Como seleccionado nacional juvenil platica Luis Tapia que estando en el Comité Olímpico Mexicano (COM) conoció a Mil Máscaras y Blue Demon, quienes al ver su potencial y hacerles saber que su sueño era ser gladiador lo invitaron a vivir la experiencia, “pero no entré porque estaba bien metido en la pesas y era seleccionado nacional”, dijo.

Entre sus alumnos más destacados hay un subcampeón panamericano y Ana Gabriela López Ferrer, competidora de Juegos Olímpicos de Tokio | Foto Ilustrativa: Pixabay

Como todo lo que inicia tiene un final, su carrera como competidor concluyó a los 30 años, finalizando con una participación en un Panamericano en Ciudad Victoria.

Al concluir su carrera como atleta ahora se enfocó a su familia y a continuar lo que había inicia mientras competía, que era entrenar a nuevos valores, por lo que se enfocó en pulir sus conocimientos con cursos que unió a lo que él aprendió cuando era pesista, aunque muchos no creían que podría destacar, demostró que sí.

Ahora algo que lo distingue entre los otros formadores es que hizo el primer equipo femenil para competir representando a Veracruz que “incluso fui sancionado por meter mujeres pesista, porque no eran bien aceptadas en aquel tiempo. Recuerdo que nuestro primer campeonato fue en Zacatecas, con 6 atletas, eran pocas en ese tiempo y ahí fue como comienza mi carrera ya en forma”, expresó.

Formación y plan

Entre sus alumnos más destacados hay un subcampeón panamericano y Ana Gabriela López Ferrer, competidora de Juegos Olímpicos de Tokio. Además es formador de numerosos campeones y campeonas municipales, estatales y nacionales.

“Cuando se fue Ana Gabriela, me pegó su partida, pero hablé con el presidente de la Federación hace año y medio en Monterrey y me dijo que sacara otra olímpica, entonces el proyecto que tengo es sacar otra olímpica y trabajamos ya en ello. Estamos enfocados en cuatro años empezar a dar marcas para Juegos Olímpicos, es difícil sacar dos a la vez, pero nuestro proyecto es una cuando menos y estoy súper enfocado en lograrlo”, puntualizó.

Con su equipo también está mentalizado actualmente en el siguiente paso que son Juegos Nacionales de Conade, evento al que se presentará con 15 mujeres y 2 hombres | Foto: Pixabay

Con su equipo también está mentalizado actualmente en el siguiente paso que son Juegos Nacionales de Conade, evento al que se presentará con 15 mujeres y 2 hombres y la competencia será del 3 al 6 de julio en Sonora.

Pide apoyo

El entrenador pide a las autoridades deportivas que apoyen al deporte, porque no cuentan con material en varios escenarios, así como en el gimnasio donde practican “hablando de pesas no hay material, no hay suplementación, no hay apoyo económico, porque realmente lo que se necesita es que los atletas se les apoye con suplementación y material, porque no lo hay y es bien válido que le den lo que corresponde, además que reconozcan el trabajo de entrenadores, realmente nos matamos día y noche y hay veces que no se nos paga y nos tienen en total abandono y eso si lo digo sin temor a equivocarme”, concluyó.