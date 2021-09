Luis Tapia, pionero de la halterofilia en Veracruz

El deporte de levantamiento de pesas es practicado por hombres y mujeres en varios puntos del país y uno de ellos es Veracruz, estado que cuenta con entrenadores con gran potencial.

En Xalapa, se encuentra uno de ellos, Luis Tapia Arizmendi, uno de los primeros deportistas de época que ganó medallas para Veracruz en eventos nacionales.

Tapia Arizmendi nace en el estado de Guerrero, pero llega a Xalapa a la edad de 9 años y a los 10 se inicia en las pesas con el profesor Alfonso Domínguez Robles en el Gimnasio Allende.

Lo que siguió para él dentro del deporte de las pesas, fueron panamericanos y festivales olímpicos, así como primeros lugares en campeonatos nacionales de Primera Fuerza. A los 23 años comienza a impartir sus conocimientos a más jóvenes con un sistema Búlgaro que a la fecha lo utiliza, siendo el único entrenador que lo aplica con excelentes resultados a nivel mundial.

Tapia Arizmendi es el entrenador que armó por primera vez un grupo de jovencitas veracruzanas para ser parte de eventos nacionales a principios de los 90 y desde entonces en forma profesional se encarga de la formación de niñas, niños y jóvenes.

El entrenador es quien formó a la pesista xalapeña, Ana Gabriela López Ferrer, aunque en los últimos tiempos no estuvo a su lado, él fue el que colaboró en mayor parte para que la deportista esté colocada entre las mejores del planeta.

“Yo fui el que formó a Ana Gabriela Ferrer. El que la hizo llegar a Tokio. Hay un movimiento que se llama arranque. Yo la dejé en el 2013 con 90 kilos de arranque. Igual en envión la dejé en 110 kilos. Vamos a Tokio y hace 90 y 105. Le bajaron cinco kilos de marca. En cinco años no hicieron nada, le bajaron cinco kilos”, expresa el entrenador.

Indica que está con ella desde muy pequeña y aunque hay polémica por sus formación dice que él fue el que la hizo.

“Yo la tengo desde muy chica. Desde que nació la tuve conmigo. Hay mucha polémica con Héctor Reyes a nivel nacional, pero el que la hizo fui yo”, señaló.

Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Poco compromiso en jóvenes

Sobre la halterofilia dice que los sistemas de enseñanza son los mismos en los lugares donde se imparte la disciplina, sin embargo, sí hay un cambio en la mentalidad de los practicantes.

“La halterofilia de antes a la de ahora es la misma, no ha cambiado, es la misma forma de trabajo. Por ejemplo soy el único que tiene un sistema búlgaro, los demás tienen el sistema cubano”, indicó.

Y Agrega: “Lo que ha cambiado es la juventud. Antes los jóvenes eran más disciplinados, les hablabas y te obedecían, hoy no, hoy el niño quiere ser campeón nacional o mundial en base a lo que él diga. El joven ahora se quiere desvelar, andar en el antro. No hay un disciplina como tal. No tenemos una cultura deportiva en el país”, expresa el entrenador.

Formador

La trayectoria de Luis Tapia le brinda la oportunidad a niñas, niños y jóvenes a la disciplina deportiva de levantamiento de pesas al darles oportunidades de recreación y desarrollo que los alejen de prácticas nocivas en el Centro Municipal de Halterofilia Fouad Hakim Santiesteban, localizado en calle Fresno, colonia Acueducto San Bruno, frente al Rastro Municipal.

En ese lugar, prepara a decenas de estudiantes para representar a Veracruz y México en campeonatos mundiales y en olimpiadas como lo hizo Ana Gabriela López Ferrer, siendo la primer mujer veracruzana en hacerlo.

Ha sido el responsable de guiar a estudiantes en Juegos Nacionales, Universiadas y Panamericanos en levantamiento de pesas, deporte que aleja de vicios y malas compañías como lo mencionó en entrevista: “Aquí se transforman vidas y personas a las que el deporte les ha abierto muchas puertas”, finaliza.