¡Listo para los juegos nacionales de Conade! Conoce a Rafael Salas

Rafael Salas atleta xalapeño de 14 años que participó en el Macro Regional de Atletismo desarrollado en Mérida, Yucatán, está trabajado fuerte con su equipo de entrenamiento Star Runners para encarar el próximo evento nacional de Conade.

El deportista logró su boleto al quedar en segundo lugar en 2 mil metros planos con tiempo de 6:03.45 minutos.

En visita a Diario de Xalapa, Rafael, quien colaboró para que Veracruz se proclamara campeón del Macro Regional destaca que su calificación al próximo evento fue porque ha trabajado constantemente durante un año todos los días y con disciplina, por lo que “mi calificación me dice que voy bien y que soy buen atleta”, dijo.

Ahora ya inició con trabajo específico con su entrenador Fredy Viveros “porque deseo seguir ganando en este deporte que me ha cambiado la vida y del que estoy agradecido, porque me he beneficiado en salud física y mental, además de que conocí nuevos amigos”, platica.

Y agrega: “Mis padres están muy contentos, porque es la primera vez que llego a una etapa de esta magnitud en mi primer año. Hace dos o tres años tenía sobre peso y el atletismo me ayudó a bajar y ahora estoy calificado a Juegos Nacionales de Conade, por eso mis padres están orgullosos, por lo que he logrado y espero seguir logrando”, indica el deportista.

Rafael Salas es estudiante de tercer grado en la escuela Experimental y desde que es parte del equipo Star Runners su rutina de vida ha sido positiva, porque se mantiene ocupado realizando quehaceres del hogar, estudios y entrenamiento.

“El practicar el atletismo cambia socialmente, porque haces más amigos en competencias y te despejas la mente, reconozco que es difícil hacerlo, pero todo se puede lograr y vale la pena”.

Indica que cuando esté en el tartán del estadio donde serán las competencias, en Hermosillo, Sonora, “daré todo lo que hice en los entrenamientos y para eso me mentalizo, por eso digo que te cambia mentalmente este deporte”, platica.

“La verdad recomiendo a personas a que lo practiquen, les aseguro que los beneficios son muy grandes, por eso aquí seguiré hasta un día cumplir mi meta de estar en unos Panamericanos o unos Juegos Olímpicos, se que el camino el largo pero como dije antes, con trabajo y dedicación se puede lograr todo”, concluyó.

Veracruz campeón

En Mérida, Yucatán la delegación de Veracruz tuvo destacada participación, porque los deportistas entre ellos, el xalapeño Rafael Salas, demostraron que la entidad es potencia nacional en atletismo y la muestra son los 40 primeros lugares, 49 segundos y 45 terceros con 40 oros, 49 platas y 45 bronces.

Durante el evento se presentaron delegaciones de Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca, Puebla, UNAM, Yucatán y Veracruz, estuvo con una delegación de 193 deportistas.

En rama femenil, la entidad consiguió 19 oros, 27 platas y 21 bronces, mientras que en varonil, 21 oros, 22 platas y 24 bronces.