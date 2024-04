Pesistas xalapeñas se preparan para el macro regional de Tlaxcala, ¿quiénes asistirán?

Pesistas xalapeñas se encuentran listas para tomar parte del próximo macro regional de halterofilia que se desarrollará del 12 al 14 de abril en Tlaxcala, en donde buscarán boletos para calificar a los Juegos Nacionales de Conade 2024.

Las deportistas, que tuvieron fuertes sesiones de entrenamiento con el pionero de la halterofilia en Veracruz, Luis Tapia Arizmendi, tienen la confianza en realizar un buen papel debido a que van muy preparadas.

¿Qué pesistas de Xalapa participarán en el macro regional de halterofilia de Tlaxcala?

En el equipo se encuentra la experimentada Yaretzi Parra Salazar, pieza importante para Veracruz en esta disciplina. La joven de 19 años cuenta con 8 años de experiencia y es una destacada deportista a nivel nacional. El profesionalismo con el que cuenta y compromiso se lo transmite al resto de sus compañeras.

Deportes Campeón veracruzano viajará a Honduras para compartir su experiencia en el trompo, la historia

En este evento, Veracruz tendrá participación con un total de 63 pesistas, que son 34 hombres y 29 mujeres y participarán en las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Sub 23 y tratarán de ganar un boleto para los nacionales que tendrán como sede Campeche del 7 al 13 de junio.

Tapia Arizmendi, quien ha solicitado a las autoridades el apoyo con material para continuar desarrollando futuros campeones en la halterofilia, tiene confianza en que sus alumnas realizarán un buen papel.

Además, indicó que la competencia les servirá como fogueo, pues tiene en mente preparar un grupo poderoso para el próximo año con los mismos atletas que van a las etapas actuales.

Remarcó que los atletas que viajan son muy fuertes y aunque llevan nuevos valores, el nivel con el que se presentan es muy importante.

Remarcó que los atletas que viajan son muy fuertes | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Expresó el entrenador que hay muchas posibilidades de avanzar a los nacionales, pues en el equipo se encuentra Amairani, Yaretzi, Xiomara y Lizbeth, deportistas que ya han marcado historia en competencias anteriores, por lo tanto se espera una buena participación para avanzar al Nacional.

Para avanzar las xalapeñas se presentaron al evento estatal en el que hubo participación de los municipios de Tlalixcoyan, Boca del Río, Veracruz puerto, Coatepec, Banderilla, Naolinco, Minatitlán, Xalapa entre otros más y aunque esperaba la calificación de más atletas, el grupo que se reunió es muy importante indicó.

Otros deportes

En esta etapa de macro regional, también tendrá participación el ciclismo y será del 11 al 14 de abril en Pachuca, Hidalgo y lo harán con la categoría Juvenil A, Juvenil B, Juvenil C y Sub 23. Los que califiquen participarán en los nacionales que serán en Jalisco del 26 mayo al 10 de junio.

Mientras que el softbol arrancará el 12 y culminará el 14 de abril y Veracruz se presentará con 64 deportistas en las categorías 14-16 años y 17-19 años, en ambas ramas. Esta competencia se realizará en Campeche y los que califiquen, en Ciudad del Carmen jugarán los nacionales; serán del 21 al 27 de junio.

En esta etapa de macro regional, también tendrá participación el ciclismo y será del 11 al 14 de abril en Pachuca, Hidalgo | Foto ilustrativa: Rogelio Morales | Cuartoscuro

El futbol se realizará en Villahermosa, Tabasco y Veracruz tomará parte con la categoría Sub 15 y Sub 17 femenil, mientras que en la categoría Sub 13 será en varonil. El macro regional será del 12 al 14 de abril y los calificados irán a Guadalajara, Jalisco al Nacional del 19 al 25 de mayo.

En Xalapa del 12 al 15 de abril se realizará el estatal de atletismo, en el estadio “Heriberto Jara Corona” con la participación de 430 deportistas que son de varios puntos de la entidad veracruzana y buscarán calificar al macro regional de Yucatán qué será en mayo.