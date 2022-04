Ellos son Danae y Mauro: listos para el Macro Regional de Judo

Los judocas xalapeños, Dione Danee y Mauro Alexander se declaran listos para competir en el Macro Regional de Judo que se realizará en el estado de Oaxaca y en donde se presentarán los mejores exponentes de este deporte.

Ambos forman parte del Club de Judo Xallapan, en donde trabajaron constantemente bajo instrucciones del profesor Julián Gutiérrez, quien destacó el gran nivel que tienen sus dos alumnos, por lo que hay confianza en que avancen en el clasificatorio.

Un día antes de realizar el viaje, los judocas realizaron fuerte entrenamiento de dos horas en el que detallaron puntos importantes que evitarán algún error en competencia.

Leer más: Con miras al Regional de Juegos Nacionales de Conade 2022, entrenan clubes de lucha

Deportes ¡Todo o nada! Judocas xalapeños compiten por clasificatorio nacional

Mauro Alexander minutos después de culminar parte de su programa de entrenamiento indicó que está tranquilo y seguro de sí mismo “porque ya entrené lo que tenía entrenar, bien dice mi entrenador no podemos agregar muchas cosas en estos últimos tres días, porque de ahí no se saca ya nada”, expresó el atleta.

Dice que irá con lo que sabe y con lo entrenado, por lo que “hay confianza en traer un buen resultado”.

Puntualiza que va al Macro con la idea de avanzar y tratar de refrendar el título nacional que ganó en 2021 y aunque está concentrado el Macro, también se da un espacio para pensar en los clasificatorios de los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero dice dependerá de lo que logre en competencia que está por participar.

Remarca que para sus próximos eventos está en pláticas con sus padres para recaudar fondos, ya que dice no recibir apoyo del instituto cuando asiste a estos torneos.

El entrenador aprovechó para invitar a niñas, niños, jóvenes y adultos a sumarse al club para la práctica del judo | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

“Para que pueda asistir a estos evento, con mis padres, familia y amigos organizamos rifas y salimos a botear, esto lo he hecho dos o tres veces, no me da pena decirlo, porque con esto la gente me conoce, sin embargo no debería ser así, aunque por otro lado esto es mis triste, entiendo que no apoyarán inicialmente, pero deberían poner atención en los talentos infantiles y nos apoyen mucho más”, indicó.

Por su parte, Dione Danee competidora en menos de 57 kilos, comentó que para llegar a tope al evento durante la semana santa aprovechó para trabajar a doble sesión “en lo que respecta al Judo, además de hacer pesas, salir a correr y nadar”, indica.

Destaca que se siente muy bien y muy preparada “afortunadamente en el evento previo que fue Universiada llegué hasta semifinales y eso me motiva para encarar la próxima competencia en la que buscaré mi pase al nacional”, platicó desde el dojo Xallapan.

Además remarca que el trabajo duro también la inspira, porque todos los días se prepara dando más del 100%, porque confía en el entrenamiento que ha realizado, “por eso me veo en los nacionales y porqué no, ganando una medalla nacional”, dijo la deportista.

Indica que las herramientas ya las tienen y que ahora depende de ellos de su concentración para que den lo mejor | Foto: Pexels

Julián Gutiérrez, entrenador de ambos, expresa que los ve muy concentrados además con mucho tiempo de trabajo que inició “desde el año pasado, cuando terminamos nuestra participación en los nacionales de 2021”, comenta.

Destaca que el entrenamiento ha sido de mucho tiempo con sesiones durante vacaciones, “por eso digo que van bien preparados y todo se verá sobre el tatami en las competencias, esperemos que se den los resultados y buscar la clasificación. Recordemos que clasifica primero y segundo lugar, entonces es obligatorio llegar a la final”, señala.

Indica que las herramientas ya las tienen y que ahora depende de ellos de su concentración para que den lo mejor.

El entrenador aprovechó para invitar a niñas, niños, jóvenes y adultos a sumarse al club para la práctica del judo.

“Abrimos una clase nueva de niños que es martes, miércoles y jueves de 17 a 19 horas y juveniles y mayores estamos de lunes a viernes de 19 a 21 horas. Lo primero que se les pide es llegar con actitud de querer aprender”, concluye.