Magdalena tiene 72 años y nada la detiene; atleta xalapeña es apasionada de las carreras

El pasado fin de semana en la Ciudad de México se realizó el Maratón Internacional, en el que hubo asistencia de corredores de varias partes del país y el mundo. Estuvo presente Magdalena del Socorro García Gutiérrez, atleta xalapeña de 72 años de edad.

La atleta, madre de tres hijos y cinco nietos, goza de una salud inmejorable, y todo gracias a practicar el atletismo, disciplina que tiene más de 30 años desarrollando.

En entrevista con Diario de Xalapa, contó que el deporte es su mejor compañero, igualmente el recuerdo de su fallecido esposo, quien fue su compañero de vida por 50 años.

¿Por qué recomienda el deporte doña Magdalena?

Gracias al deporte, ella actualmente se mantiene saludable y plena, pues la actividad que desarrolla la hace fuerte física y mentalmente, por lo que invita a involucrarse con alguna disciplina deportiva, pues ella vive en carne propia los privilegios que brinda el correr.

“Me gusta salir a correr minutos antes de las seis de la mañana; tomó varios recorridos. A veces voy al Circuito Presidentes hasta llegar al Velódromo; corro sola, pues entreno sin ningún equipo; luego voy al cerro o al Natura, pero ahorita no se puede, porque lo están arreglando; también a la USBI”, dijo la deportista.

Al conocer los beneficios, invita a que practiquen una disciplina, “va a ser para bien de su salud, de su bienestar; el correr a nadie beneficiamos solo a nosotros”, comentó.

La última participación que tuvo fue en la CDMX en el Maratón Internacional, con un tiempo de más de cinco horas, sin embargo, para ella pasó a segundo término, pues lo importante era culminar.

Recordó que inició a practicar el deporte gracias a una amiga a la que acompañó al Estadio Xalapeño, pues debía realizar actividad deportiva por prescripción médica.

Estando en ese lugar, algo mágico la atrapó y se dio la oportunidad de iniciarse en el deporte; ahora con más de 30 años de correr ha competido en Veracruz, Puebla, CDMX y por supuesto Xalapa.

¿Qué distancias ha corrido doña Magdalena?

Las distancias que ha corrido son 10 km, 21 km y 42 km, y aunque su categoría en muy pocos eventos es colocada, corre contra las atletas de 60 y más y lo hace muy bien, porque dice les da batalla, “y trato de competirles, porque no me dejo”, explicó.

Una vez más, remarca que los beneficios que ha obtenido por correr es que no toma ningún medicamento, “me siento bien, claro el cansancio por las carreras es normal; además siempre digo que es un dolor no rencoroso, porque al rato nuevamente estamos buscando a donde vamos a ir a correr”.

Reconoció ser una persona apasionada por las carreras, ya que hace 15 días, participó en la “Coatepec Pueblos Mágicos 10 km”; luego en la 21 km de la “Garnacha” de Rinconada y este fin de semana en el Maratón de la capital del país, y tiene en mente una de Tlacolulan, “pero creo descansaré un poco porque ya corrí mucho”, dijo.

Expresó, que nunca es tarde para empezar a practicar un deporte, por lo que le pide a las personas de todas las edades iniciarse para no tener problemas de salud a temprana edad.

“Las personas adultas mayores estamos propensas a enfermarse y tenemos que ver quien nos cuide y que estén con nosotros, pero el deporte te ayuda. Recuerdo que mi esposo me ayudaba mucho, pero él falleció hace dos años, y ahora me inspiró pensando en él, porque me apoyaba siempre para correr”.

Y agregó: “El deporte para mí ha sido una terapia y me ayuda a mantenerte saludable y a no ser dependiente, porque no dependo de nadie. Mis hijos viven cada uno en su casa, aunque están al pendiente de mí, les digo que yo quiero vivir sola, porque sé que puedo salir adelante y el deporte me está ayudando en este proceso que es largo”.

Por último, dijo que ella continuará corriendo, porque el deporte la ha sacado adelante, mientras que su esposo, José Ernesto León Figueroa, quien falleció hace dos años, la inspira a continuar cruzando metas de las distintas carreras en las que planea participar a futuro.