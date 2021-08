Mala suerte: Paralímpico veracruzano, aislado en Tokio

Eliezer Gabriel Buenaventura, atleta paralímpico veracruzano en lanzamiento de jabalina, fue aislado por autoridades de Tokio, Japón, porque durante el viaje que realizó de la Ciudad de México a tierras asiáticas un pasajero era portador del Covid-19, por lo que está en observación junto a las personas que se encontraban cerca.

De acuerdo a los detalles que brindó el deportista nacido en la ciudad de Acayucan, durante el viaje una persona externa a la delegación mexicana paralímpica, que participará en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020+1, resultó portadora del virus.

Indica que al ser detectada, autoridades del gobierno de Japón activaron sus protocolos que indican que toda persona que estuvo cerca del contagiado deberá permanecer en aislamiento durante 14 días.

Ahora el lanzador de jabalina veracruzano, junto a cuatro atletas más deberán estar separados del resto, sin embargo, les ofrecieron una solución con una prueba para saber si están contagiados y en caso de salir negativos, podrán entrenar pero separados del resto del grupo.

Ante esta situación en acayuquense dijo: “La vida a veces es un poco injusta. Siempre he intentado hacer las cosas de la mejor manera y como se me piden. Ha veces pongo más de mi parte, porque pienso que hacer las cosas como me piden es lo correcto”, indica en su cuenta de Facebook.

Y agrega: “En este caso decidimos aislarnos cinco semanas en la Ciudad de México, previo a viajar a Japón por el tema del Covid-19, cumpliendo siempre con todo el protocolo de sanidad y con todas las pruebas negativas. Hice lo que estaba en mis manos, pero resulta que en el vuelo de México a Tokio una persona externa a la delegación mexicana dio positivo”, detalla el atleta.

Así mismo dice: “y para mala suerte estaba cerca de mi asiento durante el vuelo. Ahora el gobierno de Japón y su protocolo indica que toda persona que haya estado cerca de esa persona debe estar en aislamiento 14 días”.

Como dijo el coach: La peor derrota ocurre cuando se pierden las ganas de pelear y yo no me siento derrotado. Un mexicano no se raja

Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020+1 serán del 24 de agosto al 5 de septiembre, fecha en la que también se le cederá la batuta a París 2024.

La delegación mexicana está conformada por 60 deportistas y Amalia Pérez y Juan Diego García serán los abanderados, quienes estarán en la inauguración del evento donde México busca alcanzar la medalla 300 y la 100 en oro.

El país cuenta con 289 medallas de Juegos Paralímpicos, de las que 97 son doradas y el objetivo de los aztecas es alcanzar la cifra antes mencionada.