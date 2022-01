Mario Farfán fue experto en motocross, ahora, atleta destacado en silla de ruedas

A la edad de 6 años, Mario Farfán Ramírez, inició a practicar motocross, deporte que lo colocó durante 16 años en Veracruz como el mejor a nivel nacional, sin embargo el destino lo sorprendió cuando se accidentó en un evento nacional desarrollado en Mazatlán en 2014, ya que debido a eso, tuvo grave lesión medular que lo dejó sin movimiento en sus piernas.

Aunque su carrera deportiva en moto se vio truncada y su vida cambió por completo, jamás se dio por vencido, sí, fue un momento que a su familia conformada por sus padres, Gilberto Farfán Guillén y María Elena Ramírez Trujillo, así como a su hermano Gilberto Farfán Ramírez les dolió, la unión que existió hizo que continuara adelante sin miedo a lo que viniera.

Mario Farfán Ramírez | Foto: Cortesía | Mario Farfán

El proceso que realizó para sobreponerse fue duro, porque tuvo que dejar de estudiar y enfocarse en la recuperación y gracias a que no se dio por vencido, ahora es destacado atleta en silla de ruedas en la ciudad de Puebla, lugar al que llegó por estudios.

En entrevista desde la también conocida Ciudad de Los Ángeles, el atleta platicó como ocurrió el accidente que le cambió la vida y lo que tuvo que hacer para salir adelante y por qué representa a ese estado en atletismo en silla de ruedas.

“Corría motos, a eso me dediqué 16 años y en un evento tuve una caída lo cual me ocasionó fracturas de cuello y tuve lesión medular, por lo que dejé de caminar y ahora uso silla de ruedas. Esto ocurrió en 2014 en Mazatlán en un evento nacional cuando tenía 21 años, actualmente tengo 29 y el pasado mes abril cumplió 8 años ese momento”, expresó el deportista.

Comentó que cuando realizaba motocross representaba a Veracruz a nivel nacional y recuerda “no era tan malo, era de los primeros cinco mejores a nivel nacional y de Veracruz era el máximo representante en esa disciplina en la categoría MX1, la más alta dentro del motocross”, señaló.

Y agregó: “Corrí campeonatos regionales, estatales y nacionales. En el 2012 participé en un campeonato mundial en México y todo esto inició a los 6 años de mi vida”, dijo Mario.

Detalló que tras el accidente, doctores le explicaron la gravedad de la situación “y como en ese momento estudiaba Rehabilitación Física, de cierta manera tuve conocimiento de lo sucedido, entonces eso me ayudó a ser consciente y entender más la situación”.

“Los doctores me dijeron que debía rehabilitarme, pero antes me realizaron una cirugía para quitarme fragmentos de una vertebra que me estalló, prácticamente se hizo polvo y me colocaron un implante de titanio en el cuello. Tres meses estuvo en cama y luego de eso comenzó mi rehabilitación”, platicó para Diario de Xalapa.

Mario Farfán Ramírez | Foto: Cortesía | Mario Farfán

Farfán Ramírez tuvo un año de trabajo intensivo de 6 a 7 horas diarias y luego de estar todo el tiempo en cama y depender de su familia, logró ser autosuficiente hasta lograr su independencia total.

Una vez que pudo ser independiente, continuó sus estudios y retomó el sexto semestre de su licenciatura que al finalizar, siguió su año de servicio. Luego de esa etapa hizo un postgrado, por lo que debía viajar a Puebla fines de semana.

Mientras realizaba la maestría, comenzó a especializarse en manejo de silla de ruedas en una asociación en la que le ayudaron a tener el control sin problema.

“Al estar estudiando la maestría entré a una asociación para aprender a manejar la silla de ruedas y luego de estar un tiempo, me uní a ellos para enseñar a más personas y compartir mis vivencias. Entonces luego de invitarme a apoyar a enseñar, conocí a unos chicos que se dedicaban a entrenar atletismo, entre ellos un conocido me invitó a unírmeles”.

Mencionó que anteriormente investigó ese deporte, pero al ver lo muy caro que era descartó esa posibilidad, incluso llegó a pesar que jamás podría practicarlo, “pero al conocer a estos chicos me invitan y me dicen que me darían todo, que era una silla de ruedas y hospedaje en el Instituto del Deporte de Puebla y al ser lo que quería practicar, después de que tuve la discapacidad, recibir esta oportunidad no lo dudé, sólo les dije que debía hacer y me dijeron que tendría que vivir en la ciudad y como estudiaba ahí, en tres días me mudé, eso fue en 2018”, recordó.

Ya con el equipo comenzó a entrenar y en ese mismo año tuvo su primer selectivo para un Para Panamericano donde logró estar entre los mejores de sus pruebas y aunque no logró su clasificación destacó para ser novato. Ha participado en eventos importantes en 100, 200 y 400 metros planos con lugares destacados a nivel nacional.

Al iniciar a practicar el atletismo lo hizo en una categoría distinta, pero al cambiar de nivel comenzó a competir con atletas de más experiencia a nivel internacional, por eso trabaja día a día para representar al país en algún Para Panamericano a futuro.

Mario sabe que sus tiempos están lejos de las marcas que lo colocarían en un evento importante, sin embargo continuará entrenando con el apoyo de Puebla, familia y amigos que siempre han estado con él.

En 2021 en un selectivo que era para ir a Tokio declinó ir, porque los tiempos eran muy bajos y los que él tiene en su cuenta personal no le alcanzaban, esto fue en Monterrey.

“El año pasado no fui al selectivo para ir a Tokio. En ese evento las marcas eran muy bajas y honestamente no les llegué, por eso continuaré entrenando para lograr mi meta que es ir a campeonatos mundiales, pero para lograrlo tengo que bajar mis tiempos y estoy en eso. Prácticamente esa es mi meta este año, mejorar mis tiempos”, concluyó.

El xalapaño también ha participado en Maratones de la Ciudad de México y de Veracruz y como en el país pocas son las competencias en sillas de ruedas, busca alternativas acompañadas de entrenamiento fuerte que le permitan colocarse entre los mejores de no sólo del país, sino del mundo.

Para concluir el deportista dijo: “Para empezar la discapacidad está en la mente, no en el cuerpo y que mucha veces la discapacidad no está en las personas que la tienen, sino en quienes no la tienen. Las personas que discapacidad les digo que salgan y enfrenten el mundo, porque muchas veces piensan que por tener una tienen que estar en casa encerrados, pero no es así, la vida sigue, hay muchas cosas que se pueden hacer, entonces siempre hay que seguirse moviendo y no detenerse”.