Mario Márquez, tiene 62 años y continúa destacando en atletismo

Xalapa, Ver.-Mario Márquez Guerrero, ganador del Maratón de Mérida en la categoría 60 años, visitó Diario de Xalapa para platicar de su vida deportiva en el boxeo y atletismo, además del triunfo en su última competencia de Maratón en la que realizó 3 horas con 8 minutos.

En la vida de Mario el deporte siempre ha sido su mejor aliado para mantenerse saludable por eso continúa vigente en las diferentes competencias atléticas que se realizan en Xalapa, la región y a nivel nacional.

Él nació el 23 de octubre de 1959 en Xalapa y a la edad de 5 años comenzó a practicar deporte gracias a su padre Mario Márquez López, atleta destacado en natación y boxeo.

Cuando tenía 17 años edad comenzó a practicar el box y lo hizo destacablemente y la prueba más palpable fue el campeonato nacional que ganó en la división Minimosca, en Coatzacoalcos. Además también tuvo la oportunidad de enfrentar al campeón mundial, “Pipino” Pérez bajo enseñanzas de Martín Espinoza.

Los lugares que visitó como pugilista en amateur y profesional con resultados positivos, están Sonora, los Mochis y Poza Rica, entre otros.

Desafortunadamente su exitoso camino se vio truncado luego de una lesión en el maxilar, por lo que al ver “que no tenía futuro en el boxeo, decidí dejarlo y comenzar a correr”, dijo en entrevista en Diario de Xalapa.

Recuerda que al comenzar a practicar la disciplina no lo hacía en forma, porque era comerciante, sin embargo siempre se daba el tiempo para no dejar el deporte que era lo que hasta este momento lo ha mantenido sano.

En Tijuana estuve viviendo tres años y fue ahí donde inicié a competir y afortunadamente ganando pódiums. Estando en ese lugar participé en al maratón de Mexicali, donde quedé en tercer lugar general. También fui a Ensenada, Nogales, los Mochis, Dorado Sinaloa igualmente con destacados tiempos

Orgullosamente el deportista de 62 años de edad dijo que ha competido en Tijuana, Mazatlán, Guadalajara, Cancún, Mérida, Oaxaca, Puebla, Matamoros, Veracruz, entre otros.

Detalla que al regresar de Tijuana a Xalapa, comenzó a correr en la categoría 50-55 años y que al estar en la capital veracruzana se entrenó para ir al Maratón de la Ciudad de México “en el que quedé en primer lugar. Eso ocurrió hace algunos años, pero la verdad eso me dio mucha felicidad, porque el esfuerzo que hice valió la pena, además fue motivante no sólo para mi, también para mi familia”, expresó.

Mario Márquez, tiene 62 años y continúan destacando en atletismo / Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Respecto a su última competencia, dijo: “Corrí el Maratón de Mérida y gané el primer lugar en la categoría de 60 años. En tiempo no me fue muy bien, porque ahora con la pandemia descansé un poco, hice 3 horas con 8 minutos y se habla que la ruta tenía casi 43 kilómetros”.

Destacó que la competencia “estuvo muy bien igualmente la organización, como siempre hay fallas, pero no fallaron en la principal que era el dinero. Gané 8 mil pesos, sin embargo hay muchos gastos, como el transporte, hotel, comidas, inscripción que ahora son caras, pero eso es parte de esto y como nos gusta correr aquí seguimos”, dijo.

Y agregó: “Ahora en la que estamos mentalizados mi hija Claudia Márquez y yo es ir al Medio Maratón de Tampico. Probablemente nos den cortesías, pero es un hecho que vayamos y por eso nos estamos entrenando”.

Mario Márquez dijo que continuará corriendo porque así se mantiene activo y con buena salud y porque ha servido de motivación para sus tres hijas, así como de muchas personas.

“Sigo corriendo porque me mantengo activo, me da salud y motivo a mi familia. Ahora mis tres hijas participan en carreras. Además mueves a muchas personas. Mucha gente me dice que les da orgullo porque a pesar de que tengo cierta edad, sigo corriendo, porque dicen que han conocido a varios corredores que sólo duraron una época y dejan de competir y yo sigo vigente. A esas personas que me dicen eso, les digo que mientras tenga salud seguiré dándole, porque debo aprovechar ahora”, expresó.

El atleta tiene 62 años de edad y 36 años de casado con su esposa, ha participado en carreras de varias partes del país junto a su destacada hija Claudia Márquez, ganadora absoluta del Maratón de Veracruz. Actualmente es primer lugar del maratón de Mérida y se dedica a vender dulces en la calle Zamora. Es muy querido y respetado por competidores élites locales y estatales.

Estuvo sumergido en el alcoholismo y el deporte lo ha sacado adelante y ahora se mantiene activo con muy buena salud.

“A las personas que no hacen deporte, los invito a que se activen y salgan de sus casas, claro con todas las medidas necesarias para no enfermarse, pero sí háganlo les ayudará mucho. Pueden hacerlo tempranito y el aire puro les quitará el estrés del encierro, se los aseguro”, concluyó.