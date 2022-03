Mario y Francisco Abarca Blanco, leyendas vivientes del béisbol xalapeño

Francisco y Mario Abarca Blanco de 75 y 73 años de edad respectivamente, fueron beisbolistas que brillaron en la capital veracruzana y la región con destacadas actuaciones con los equipos que participaron. Gracias al buen desempeño como Center Filder y Parador en Corto, recibieron varios reconocimientos de directivas de los torneos en lo que tomaron parte, sin embargo aunque tuvieron gran nivel la humildad que los caracterizó los hizo mucho mejores.

En visita a Diario de Xalapa, Francisco Abarca Blanco en compañía de su hermano "Mayín", platicó que actualmente está jubilado y disfrutando a su familia, sin embargo aunque ya no juega por problemas de salud, continúa disfrutando el deporte que tanta alegría le brindó; él es seguidor de Yanquis de Nueva York.

Recuerda que comenzó a jugar a los 8 años de edad en campos que ahora ya no existen, entre ellos El Haya, Campos Juárez, San Bruno y Normal y que a los 16 se enfundó en la playera de su primer equipo, Yanquis de Bolivia en Quinta Fuerza de la Liga Xalapeña.

"Fue hace mucho tiempo, pero aún recuerdo a mi primer equipo. Luego llegaron otros en los que participé en varias ligas quedando campeón. Aunque me consideré bueno, mi hermano "Mayín" fue mucho mejor que yo. Él se probó con Pericos de Puebla, pero como estaba estudiando y le darían su plaza en CFE se regresó", platicó "Tito" Abarca.

Por su parte, Mario comprobó lo que su hermano dijo al respecto de jugar profesionalmente. "Recuerdo que me llevó "Chato" Bello a las prácticas de Pericos de Puebla, pero no me quedé porqué estaba estudiando, tenía 18 años y me iban a dar mi planta en Comisión Federal de Electricidad (CFE). Era dejar mi trabajo por irme a probar en el profesional y decidí mi ‘chamba’". No fui porque podría regresar a casa al próximo año y peor aún, lastimado", detalló.

"Mayín", platicó que pisó varios escenarios como el de Xico, San Marcos, Las Puentes, Coatepec, El Grande y "jugué en la Regional de Paso de Ovejas, Jalcomulco, Chavarrillo, entre otros, con títulos de por medio". El exjugador recordó que en la Liga Xalapeña tuvo un momento complicado, cuando recibió un pelotazo que le hizo perder el conocimiento.

"Recuerdo que entre tanta cosas que me pasaron en el beisbol una de ellas fue cuando me dieron un pelotazo en la cara, fue en un juego en el Colón contra un equipo de Segunda Fuerza de la Xalapeña. El que me pegó fue un pelotero abajeño. Me golpeó en la cara y me desmayé, yo jugaba para Enseñanza Media. Aún tengo ese recuerdo muy claro, hasta parece que fue ayer", dice. Los hermanos ahora están jubilados y aunque ya no están activos en el beis continúan cerca de este deporte.

"A veces vamos al Colón a ver juegos, porque el beisbol siempre lo veremos. Honestamente no conocemos la Liga de Emiliano Zapata, pero estamos seguros que el nivel es alto, porque afortunadamente hay directivos que están llevando bien las cosas. Además algunos jugaron con nosotros como Godo Calles que está en la liga de San Bruno y Roberto Pérez de la Xalapeña, ellos conocen el beis, por eso digo eso", indicó don Francisco.

Historial

Su carrera deportiva como beisbolistas los colocó junto a Gustavo "Chato" Bello, Serafín Ortega, Mario Luna, "Fili" Durán, Ernesto Terán, Alfonso "Bobo" Ortega, Jorge Mayo, Luis Bello, Porfirio Ruiz, Venancio "Picho" López, entre otros.

En sus 40 años como beisbolista, don Francisco, jugó con Automotriz Portugal (1963), Colfraima; Quinta Fuerza: Yankis de Bolivia, Tuzos de Bolivia, Imprenta Omar, Manzanita Imperial y Plomeros Electricistas.

En Cuarta Fuerza con: Aguas Potables, Electricistas 142, Delegación Smith, Héroes de Nacozari, Chatarras Sección 12, Auxiliares Sección 12 y Rivas Jr. Tercera Fuerza: Rieleros Sección 12, Auxiliares Sección 12, Talleres Sección 12, Delegación Smith 12 y Familia Bello. Veteranos: Rieleros Sección 12, Chatarras Sección 12, Venusca y Veteranos: Sección 12.

Además con Armada de México en Tampico, Tamaulipas, Casa Guerrero de Puebla, Auto Transportes Los Tuxtlas (Liga Regional), Escuela de Bachilleres Artículo Tercero en Lerdo de Tejada, en donde logró el campeonato estatal y Ferrocarriles Nacionales de México en el puerto de Veracruz en torneo estatal a nivel obrero.

Con el equipo de Sección 12 logró el bicampeonato de la Liga de Veteranos en San Bruno, con Departamento Clavijero 202, campeón Inter Obrero CMAS. Fue campeón Inter Obrero Nivel Sindicatos con Ferrocarriles de México y formó parte del Juego de Estrellas de la Liga de Veteranos (Seleccionado). Otro campeonato que logró fue con Bachilleres Artículo Tercero, a nivel Enseñanza Media en el que ganaron el pase estatal en la ciudad de Lerdo de Tejada. Mario Abarca Blanco en 1972, fue campeón bateador en Tercera Fuerza de la Xalapeña. Fue reconocido ese logro porque no había otras ligas y los peloteros se concentraban en el Parque Deportivo Colón.

En infantiles partició con Automotriz Portugal y Colfraima. En Cuarta Fuerza realizó buen trabajo con Sección 12, Corsarios de la Fama y Álamos. En su paso por la Tercera Fuerza, destacó con Comisión Federal de Electricidad, Delegación Smith, Rangers, Radio Century, Trenista Sección 12, Sabuesos y Suterm.

En la Liga de Veteranos fue miembro de Sección 12. También vistió las casacas de Sección Xalapa en la Primera Fuerza, Cafeteros de Coatepec en la Liga Regional de Paso de Ovejas, Jilotepec en la liga regional de Jilotepec en donde fue campeón y Juego de Estrellas en la Liga de Veteranos, siendo seleccionado.

Mensaje

Francisco Abarca desea que las personas que son adultos mayores "y que conozcan del beisbol, ojalá compartieran sus secretos a las nuevas generaciones para que el beisbol crezca y en Xalapa surjan más peloteros. Aquí hay muy buenos entrenadores lo he visto en el Colón, pero si estaría muy bien que los que saben den sus secretos, que los compartan y estoy seguro que vamos a crecer más", concluye.

Los hermanos Abarca continúan siendo recordados como grandes beisbolistas de la capital veracruzana; ambos continúan cerca del beisbol.

"Aunque me consideré bueno, mi hermano "Mayín" fue mucho mejor que yo"