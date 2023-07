Martha y Francisco unieron conocimientos y amor para crear gimnasio

Veracruz, Ver.- En más de 20 años Martha y Francisco no solo han formado una familia sólida sino también un equipo de entrenamiento con el gimnasio que habilitaron donde se ejercitan decenas de personas que buscan mejorar su salud física y emocional a través de la buena alimentación y el ejercicio.

Martha María Espinoza Sosa y Carlos Francisco Jiménez Castañeda coincidieron como compañeros de secundaria y para la preparatoria empezaron a entrenar juntos sin imaginar que años después se graduarían como Nutrióloga Clínica con especialidad Deportiva y como Licenciado en Educación Física para concretar un proyecto en común, donde ahora también son socios.

¿Cómo son las historias de Martha y Francisco?

“Desde muy chica me gusto el ejercicio, alimentarme bien, hacer deporte y después coincido con Paco quien toda la vida ha hecho ejercicio y nos fuimos compaginando, cuando salimos de la prepa presentamos examen en la UV, cada quien en su carrera, estudiamos y trabajamos y sin tener conciencia de lo que estábamos haciendo, empezamos nuestro proyecto de hacer un gimnasio”, expresa.

Martha y Francisco exhortan a la población a mantenerse estable físicamente | Foto: Ingrid Ruiz/Diario de Xalapa

Por su parte, Francisco, aspiraba a ser jugador profesional pero por una lesión en la rodilla no pudo concretar el sueño y aunque optó por estudiar Psicología al final se inclinó por la Licenciatura en Educación Física.

“Yo llegó a Educación Física por una lesión, la verdad es que no tenía pensado estudiar esto, incluso hice examen para Psicología y no quedé, también hice examen para entrar a Tamsa pero se fueron dando las cosas de otra forma, ya estudiando empecé a trabajar en gimnasios y me certifique con cursos en México como entrenador”, indica.

Relata que empezó a comprar algunos aparatos para que ambos entrenaran en casa y poco a poco amigos y conocidos se acercaron para informarse de algunas rutinas.

Paralelo a esto, trabajaban en gimnasios e incluso Martha hizo su servicio en el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) donde colaboró en el área de nutrición para una olimpiada nacional que se desarrolló en Veracruz.

“Estudiábamos y trabajábamos, Paco estuvo en gimnasios de la zona de Reforma y otros más y yo estuve de servicio en el IVD y poco a poco fuimos visualizando la idea de tener nuestro propio gimnasio”, menciona.

¿Cuándo pusieron su primer gimnasio?

El primer gimnasio que habilitaron se realizó con inversión de sus padres en el año 2006 pero por cuestiones de trabajo y salud tuvieron que cerrarlo.

“En el primer gimnasio mi papá fue mi socio, él puso el capital y yo el trabajo pero no se dieron las cosas, tuve una lesión de columna, me tuvieron que operar y quede fuera durante ocho años del ejercicio, entre en depresión y no quería saber nada del gimnasio hasta que me buscaron algunas personas para que las entrenara, yo veía los gimnasios y pensaba en tener el mío pero también pensaba en todo el dinero que había que invertir, estuvimos capacitándonos con Martha hasta que tomamos la decisión de arriesgarnos y abrimos de nuevo hace siete años, aunque fue difícil porque nos estafaron”, manifiesta.

Recuerda que fue un inicio muy difícil en contra de todo pero actualmente han consolidado sus proyectos, haciendo ejercicios juntos y entrenando a otras personas de distintas edades e incluso deportistas que han participado en eventos como el fisicoculturismo.

Martha y Francisco instan a la ciudadanía a aprovechar estos recesos escolares para mejorar su calidad de vida a través de la sana alimentación y el ejercicio, y aseguran que en pareja es mejor.

“La actitud se contagia y tu pareja te jala y que mejor que sea para tener buenos hábitos, entre dos se acompañan y pueden hacer ejercicio, alimentarse mejor, si uno flaquea el otro te impulsa, entrenar en pareja esta padre y entrenar en familia es todavía mejor. Al gimnasio llegan familias, mamás, papás e hijos que han mejorado su estilo y calidad de vida”, menciona.

Aseguran que aunque pagar un gimnasio es considerada como una banalidad, actualmente es una gran inversión porque se garantiza una mejora en la salud física y emocional.