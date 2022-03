Mauro Guatemala buscará el pase a Nacionales en Macroregional de Judo

El judoca xalapeño Mauro Alexander Guatemala García, de 15 años de edad, subcampeón del Torneo Nacional de Judo “Tomoyoshi Yamaguchi” y campeón estatal, se concentra trabajando con su entrenador Julián Gutiérrez para lograr el boleto a Juegos Nacionales de Conade 2022.

En visita a Diario de Xalapa el destacado deportista en compañía de sus padres Zoemi García Marín y Crescencio Guatemala Lima, platica de su participación en el nacional en el que logra el segundo lugar, además lo que hace para salir adelante de ese trago amargo que ahora lo catapulta para buscar más medallas. Mauro cuenta con 7 oros, 3 platas y un bronce conseguidos en eventos realizados en Aguascalientes, Monterrey Ciudad de México, entre otros.

El estudiante de tercer año de la secundaria “José María Luis Mora” cuenta que su primer oro fue en el campeonato Estatal de 2018 realizado en Ciudad Mendoza. Al obtener ese lugar, logra calificar al “Tomoyoshi” en donde se coloca entre los mejores de la nación.

Sus medallas continuaron llegando en torneos de invitación de clubes de Veracruz; en 2020 en el Estatal realizado en Xalapa, nuevamente logra el oro, por lo que nuevamente asiste al Torneo Nacional de Judo “Tomoyoshi Yamaguchi” una vez más alcanza el oro y el pase al Nacional de Conade en 2021 en el que también alcanza la áurea.

Respecto a la pasada competencia en la que fue segundo lugar, dijo que se sintió bien, porque se preparó para eso, “pero lamentablemente no se dio el resultado que yo quería. Muchas veces dicen que un descuido te puede costar el primer lugar y me descuidé. Ahora seguimos en preparación para obtener el primer lugar en el Macro Regional, porque deseo ir al Nacional”, expresa.

Relata que el tropiezo que tuvo le deja “muchas cosas positivas, más que nada, porque que ahora serán más variadas mis técnicas, por eso digo que me dejó una enseñanza de tener un mayor repertorio en ese tipo de situaciones”, remarca.

El atleta agradece porque su entrenador y padres lo están apoyando a salir de esta situación, por lo que ya está trabajando para no volver a cometer el mismo error que lo llevó al segundo lugar.

Indica que ahora su forma de entrenamiento “cambió bastante, que es la preparación física, agregar algunas técnicas y mejorarlas, porque ahora lo que buscamos es variedad y lo estamos consiguiendo”, destaca. Acepta que la derrota fue dolorosa y le pegó en lo emocional, “sin embargo de esas derrotas se aprende y tenemos que tomar lo positivo y no irnos para abajo, al contrario, eso tomarlo como energía y ver en qué nos equivocamos y prepararnos para lo que sigue que en este caso es el regional que se realizará el 7 de abril en Oaxaca”, platica

CONVOCADO A PANAMERICANO

Guatemala García por su gran trabajo realizado en eventos nacionales, la Federación Mexicana de Judo lo convoca para formar parte de la selección nacional que asistirá a un Panamericano que será en Lima, Perú, pero no asistirá porque la fecha es cercana a los Macro Regionales “entonces prefiero el Macro, porque me dará mi clasificación a los Conade, uno de los torneos más importantes de México y en eso me enfoco”, señala.

MENSAJE

El judo para Mauro es parte de su vida y gracias a que ahora lo practica él ha logrado cosas importantes para Veracruz, por lo que espera desea que más jóvenes practiquen este deporte u otro, pero sobre todo que sus padres den el apoyo correcto.

“A los chicos les digo que hagan un deporte por salud, si les gusta los de competencia mucho mejor, pero más que nada el mensaje es para los papás, porque ellos tienen que ver mucho en el desarrollo deportivo de ellos. Un ejemplo, sin todo el apoyo que mis padres me han brindado no estaría aquí, entonces el mensaje es a ellos que apoyen a sus hijos y que estén brindándoles todo el respaldo que puedan darle en cierto momento para que destaquen”, refiere.

Mauro dice no quitar el dedo del reglón y continuará luchando para representar al país en un evento internacional, “no podré ir al Panamericano porque me enfoco en los nacionales, desde que entré a al judo ha sido uno de mis mayores sueños ir a unos Olímpico, lo más cercano son los de la Juventud, pues no dejaré de luchar para ir a un evento de ese magnitud”, platica.

Para concluir el joven agradece el respaldo que le han dado sus padres, entrenador y hermana, “que es otra persona importante en mi vida, porque siempre está conmigo cuando estoy desconfiado es cuando me brinda el soporte. Me siento contento y doy gracias, porque tengo el respaldo de mi familia que me apoya en todos los sentidos, inclusive cuando no hay apoyo del Instituto, ellos se organizan para recaudar apoyo. A ellos le doy la gracias porque no cualquiera tiene una familia muy unida como la mía que me quiere mucho como yo a ellos”, concluye.