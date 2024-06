Mexicana Andrea Palafox no irá a los Juegos Olímpicos por error administrativo

Por un error, la tiradora mexicana Andrea Palafox no asistirá a los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de que hace unos días la Federación Internacional de Tiro Deportivo dio una plaza extra que se le otorgó a México.

La atleta notificó en sus redes sociales que no asistirá a París 2024 por un error.

“Me acaba de notificar que no asistiré a París 2024 debido a un error que alguien cometió al asignar el cupo. No pedí que me pusieran en esa posición. Es difícil entender cómo alguien puede ser tan descuidado con una situación tan importante para atleta”, escribió en su cuenta de Instagram.

¿Por qué Andrea Palafox no irá a los Juegos Olímpicos 2024?

La Federación Mexicana de Tiro Deportivo le asignó a Andrea Palafox la plaza. La cual le daba derecho de participar en la modalidad de rifle de aire 10 metros y en rifle de aire 50 metros tres posiciones. Pero al final la institución tuvo un error y dio a conocer que solo se podría competir en rifle de aire 10 metros. Prueba donde la mexicana Goretti Zumaya está mejor rankeada de Palafox.

“Creo que fue un error como la ISSF convocó al Campeonato de las Américas de Tiro, porque a mí me habían seleccionado por mi ranking en ambas pruebas. Yo era la única mexicana que he sido consistente en rifle de aire y tres posiciones, pero ahora resulta que solamente se va a participar en rifle de aire”, manifestó la atleta.

La guanajuatense se ubica en el lugar 100 en la modalidad de rifle de aire 50 metros. Mientras que su compatriota Goretti Zumaya se encuentra mejor rankeada en esa prueba y será la mexicana que ocupará la plaza extra para la delegación mexicana que asistirá a los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿Cuántos seleccionados mexicanos de tiro deportivo participarán en París 2024?

México tiene cinco boletos a Juegos Olímpicos en Tiro deportivo:

Alejandra Zavala

Edson Ramírez

Gabriela Rodríguez

Carlos Quezada

Goretti Zumaya.

