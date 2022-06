Incursionó en el Muay Thai como una forma para defenderse: Ella es Sandra Elizabeth

Debido a la inseguridad que actualmente viven mujeres en el país, muchas han tomado la decisión de practicar una disciplina de contacto, precisamente para defenderse de una posible agresión hacia su persona, por lo que varios clubes de box, karate, king boxing, muay thai, entre otros, continuamente invitan a practicar el deporte.

Sandra Elizabeth, de 15 años tomó la atinada decisión de incursionar en el muay thai, porque no quería estar expuesta, por lo que se inscribió al club Sparta, localizado en la colonia El Sumidero, en esta capital.

Ahora cuenta con dos años en la disciplina con resultados positivos, porque ya utilizó frente a un desconocido las técnicas que adquirió y afortunadamente resultó ilesa.

“La verdad este deporte me ha ayudado a defenderme del acoso en las calles. Una vez un chavo me quiso jalar y con lo que sé, me ayudó mucho. Honestamente esta disciplina aparte de que me gusta me salvó, podríamos decir que la vida, por eso me atrevo a invitar a más mujeres por seguridad”, destaca.

¿Cuál es su rutina?

Sandra Elizabeth practica lunes, miércoles y viernes con dos horas de entrenamiento bajo instrucciones de Gabriel Encarnación, quien le ha brindado herramientas correctas para que ahora ya tenga 6 peleas disputadas con resultados positivos.

“Disfruto mucho este deporte, porque como te repito, aparte de mantenerme saludable, me puede defender y más en estas épocas en las que estamos, eso fue uno de los objetivos principales para entrar el club”, destaca la estudiantes de tercer años de secundaria y habitante de la colonia Marina Nacional.

Su experiencia ha sido engrosada en combates de la categoría TNT frente contrincantes de otros clubes y aunque no ha salido a pelear fuera del estado, ella mantiene la fe en que un día lo hará.

Dice que para continuar haciendo lo que le gusta, cuenta con apoyo incondicional de sus padres Paulina Zárate y José Leonardo, así como el de su hermana menor, María Fernanda, quien pronto practicará la natación.

García Zárate no sólo se aplica en entrenamiento, lo es en los estudios y en los quehaceres del hogar, porque sabe que cumpliendo esas partes tendrá tiempo suficiente para continuar adquiriendo experiencia junto a sus compañeros de entrenamiento.

Aunque actualmente hay infinidad de programas por televisión a ella no la atraen, porque se enfoca en sus tareas escolares y en ampliar sus conocimientos.

En sus momentos de relajación escucha un poco de rap y cuando su dieta se lo permite, disfruta comer el mole, claro cuidando la cantidad para mantenerse en el peso que ella necesita.

Dice la atleta que uno de sus objetivos en poder estar en grandes funciones frente a rivales femeniles de talla nacional, “porque la verdad espero y deseo hacerlo muy pronto, además otro de mis objetivos, porque no, representar a México en eventos importantes a nivel internacional, pero esto es poco a poco, por eso entreno muy fuerte”, comparte.

Aunque acepta que no descarta en un momento dejar el muay thai para cumplir con su estudio, sin embargo por ahora no está en su mente, “pero sí podría ser que lo deje para estudiar enfermería, porque es algo que igualmente deseo, que es ayudar a la gente que sufre enfermedades”, platica la deportista.

Recomienda practicar algún deporte

A Sandra le gustaría motivar a mujeres a que practiquen deporte, para que “tengan algo bueno que hacer, porque esto es muy bonito, además te ayuda a la salud, porque es un deporte que haces mucho ejercicio con tu cuerpo. Además ahora en este tiempo se sufre mucho de obesidad y enfermedades del corazón, no es necesario que practiquen esta disciplina, hay muchos deportes, la idea es que lo hagan y así pasan su día muy bien haciendo cosas buenas”.

Finalmente agradeció a su maestro “que siempre me apoya, así como a mis padres y en especial a todo el club Sparta, por darme siempre ánimos en cada pelea”, concluye.