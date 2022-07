Mundialista en Francia: Conoce a Jabir Jamed, experto en Taekwondo y Pomsae

En Normandía, Francia se desarrolló la Universiada Mundial de la Federación Internacional del Deporte Escolar (ISF) y el xalapeño Jabir Jamed Dorantes, experto en Taekwondo y Pomsae compitió con la delegación mexicana.

En entrevista para Diario de Xalapa en compañía de sus padres dijo que lo vivido fue “una experiencia muy padre, al igual que el mundial de Serbia de septiembre del año pasado. Son experiencias que te dejan marcado para toda la vida”, indica.

Destaca que en la justa en la que fue séptimo mundial, fue su primera vez en Sub 18 y que compitió contra rivales de otro nivel y que él se presentó en el límite inferior con un manejo de competencia totalmente diferente.

“En el mundial de Belgrado al ser la primera vez que se hacía en septiembre del año pasado, evidentemente había ciertas cosas que no contemplamos y en este caso en Francia, estamos hablando de que hubo un incremento de competidores exponencial y se contó con la participación de jueces internacionales de WT que es el máximo organismo rector del TKD internacional”, comenta.

Jamed Dorantes señala qué el evento tuvo un impacto general significativo en toda la comunidad deportiva escolar a nivel mundial.

“Me siento muy orgulloso a pesar de qué en esta ocasión no logré llegar al pódium, di mi mayor esfuerzo, sé que fue mi primera vez en la modalidad de Pareja Mixta, cuándo yo solamente he competido en la modalidad de Individual y esta fue mi primera vez así, considero que mi pareja y yo dimos lo mejor para nuestro país y aunque no llegamos al pódium estamos satisfechos y sé que para próximos eventos podemos obtener un mejor resultado”, dijo.

Jabir Jamed participó en Sub 18 en Francia

La modalidad en la que hora participa el xalapeño la inició en este año. En el mundial de Serbia en 2021, lo hizo en Sub 15 y ahora en Francia, en Sub 18, un nivel más alto.

Jabir Jamed Dorantes, experto en Taekwondo y Pomsae compitió con la delegación mexicana en Normandía, Francia | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

“En la categoría Sub 15 fue bicampeón nacional con segundos y terceros lugares en numerosas ocasiones y a la hora de cambiar a la categoría de Sub 18, continúo en el top tres, pero no he conseguido el campeonato nacional por las diferencias físicas y corporales, es lo mismo que pasó en el mundial”, comentó.

Además, platica que ahora podrán corregir errores que se cometieron y que aprovechará las áreas de oportunidad para mejorar en futuras competencias en las que ya está enfocado trabajando.

Reconoce que al cambiar de categoría ha tenido mucho apoyo por parte de sus entrenadores y ha recibido también el soporte en general entre ellos el de Alberto Hernández Cortés, “igualmente de mi coach, Santiago Escutia Martínez junto a mi preparador físico, Manuel Rivera, mi fisioterapeuta, Toño Guerrero y David Enríquez, coordinador deportivo”, expresa.

Jabir Jamed Dorantes estará participando en selectivos para el próximo mundial de la Federación Internacional de Deporte Escolar | Foto: Pexels

“Todos hemos trabajando en conjunto para sacar lo mejor de mí y claro con ayuda de mis padres, porque siempre lo he dicho que esto es un triángulo, entonces desde enero hemos trabajado bastante fuerte para los eventos, tanto para el mundial de Francia como en caso particular de competencia, representando a la Universidad en eventos de Universiada. Afortunadamente en ese evento logramos dos bronces algo que dejó muy contento a la institución”, remarca.

Considera que el año en el que ha competido ha sido positivo, porque fue cuando logró el bicampeonato nacional en la categoría Sub 15 en donde logra su calificación al mundial de Serbia y a partir de ese momento para él han sido “eventos magníficos uno tras otro”, expresa.

¿En qué otros torneos participará Jabir Jamed?

Los logros han hecho al joven atleta un rival muy fuerte y ahora que se encuentra en la categoría Sub 18 están trabajando a tope, porque pronto estará participando en selectivos para el próximo mundial de la Federación Internacional de Deporte Escolar, además para buscar mantenerse entre los mejores de la Selección de TKD de la Anáhuac.

“Estoy motivado, por las dos medallas de bronce de Conadeid porque fue frente a rivales muy importantes y con presencia de instituciones con expertos en Senior, entonces estos metales quieren decir que voy bien y que buscaré mejorar, porque lo que deseamos es ganar la medalla de oro”, puntualizó.

En el plan de entrenamiento está un evento de Monterrey de la Federación Mexicana de Deporte Escolar, así como el campeonato nacional de Conadeid y para concluir el año dos mundiales de Ying Yang en China el cual está contemplado en el programa del xalapeño con su equipo.

Para concluir agradece a su padres y entrenadores, así mismo envió un mensaje a los atletas que no dejen de luchar por sus objetivos “como lo he hecho, es verdad cuesta mucho, pero con trabajo todo se puede. Tengo 12 años de practicar el TKD y hace cinco años comencé a ganar, por eso les digo que no desistan y pronto lograrán ser los mejores”, concluyó.