No defrauda la función “The Royal Family: Talion”

Gran noche regaló la función de lucha libre llamada, “The Royal Family: Talion” realizada en la Arena Xalapa y organizada por El Soberano Lucha Libre; el público sale del reciento más que satisfecho.

Cada uno de los encuentros sobre el cuadrilátero no defrauda a nadie, porque cada una tuvo su nivel “toxico” con toda clase de retos que seguramente pronto podrán ser disfrutados por el exigente publico xalapeño.

La lucha estelar en la que se presentó As del Espacio, Caballero Negro Júnior, Rey Pantera Júnior e Hijo de Rey Pantera, rebasó lo pronosticado, porque el tono cambió de estelar a extrema y no estaba anunciada para llegar a ese nivel, que igualmente el público agradeció monetariamente por el nivel mostrado de los luchadores.

Durante la contienda los actores principales no se guardaron nada y utilizaron todo a su paso para dañar físicamente al rival y la muestra fue la fractura que tuvo As del Espacio en el dedo anular, sin embargo el dolor que sentía no fue suficiente para dejar castigar a Los Panteras.

Aunque rudos y técnicos se esforzaron por quedarse con la victoria, firmaron un empate luego que el famoso “Tigre Toño” contara los 20 segundos reglamentarios, cuando todos estaban abajo del ring convaleciendo por tremendos golpes que se dieron.

Cuando todo parecía que después de las tempestad de golpes que se dieron llegaría la calma, salió de su refugio As del Espacio Júnior en apoyo de su progenitor, mientras que Guerrero Lee hizo lo propio con los de “9 vidas” para defenderlos; hubo retos de apuestas y seguramente pronto se darán las batallas.

La semifinal que también deja abierta duelos de apuestas fue una verdadera lucha campal, porque Deimoz Da Silva, Soberbia, Lazer, King Lobo y Samurái Júnior salieron revolucionados del vestidor y no quisieron desentonar, por lo que utilizaron, sillas, lámparas, fuego, charolas, tablas y todo lo que se atravesara en su camino para dañar a sus contendientes.

Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

La adrenalina que hizo acto de presencia arriba del ring, contagió a la afición que hizo su parte apoyando a sus luchadores favoritos en duelo que igualmente quedó empatado, porque Deimoz y Soberbia rindieron al mismo tiempo a Samurái Júnior y King Lobo, respectivamente.

En la de relevos de locura presentada por Rey Infierno, Guerrero Lee, Dragón de Oro vs As del Espacio Júnior, Emperador y Discípulo 13, fue definida por descalificación, sin embargo antes de llegar a ese punto, destacó Discípulo 13, joven promesa de El Soberano Lucha Libre, quien deja en claro que su nivel está subiendo como la espuma pese a ser delgado y bajito de estura. En este duelo fue descalificado el grupo de Guerrero Lee luego que este propinara golpe prohíbo a As del Espacio Júnior.

En la de revancha, las cosas se pusieron color de hormiga, porque Sayfer II hizo uso de fuerza desmedida que estuvo cerca de provocar grave lesión a Príncipe Lobo por segunda ocasión; en la anterior castigó tremendamente el hombro de Príncipe que a punto estuvo de zafarlo y ahora amenazaba con aplicarle peligroso martinete.

Su compañeros Bersek y Kitana no podían hacer nada porque Epidemia Júnior y Black Queen los estaban controlando, sin embargo apareció de la nada Dragón Infernal para salvar a su sobrino lobezno, quien aprovechó la distracción del referee para dar golpe prohibido a Sayfer II y así ganar la contienda luego de las tres palmadas sobre la lona de “El Moñitos”.

La primera función que fue para calentar lona y encender luces tuvo su dosis de peligrosidad. En esta contienda hubo dos traiciones; la primera fue cuando Comandante dejó de apoyar a su pareja y la segunda fue la traición de Cancerbero contra Rey Milán que resultó ser el ganador de la contienda.