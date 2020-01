No es lo mismo ser runner que atleta: Luis Palacios

XALAPA, Ver.- En la actualidad existen muchos entrenadores que por medios de las redes sociales se promocionan en busca de clientes que tengan la disposición de “bajar de peso”, de acuerdo a Mario Celis Díaz y Luis Rey Palacios Domínguez, antes de embarcase en esta aventura llamada activación física, lo primero en revisar si el entrenador cuanta con las certificaciones necesarias para planear un entrenamiento.

Si no tienes el conocimiento adecuado no me metería a dar recomendaciones, para empezar, en lo particular no trato de hacer cuerpos bonitos sino sanos que es otra cosa, que son los más bonitos; siento que venden mucho, que se anuncian, pero no sabemos exactamente quienes son

destacó Celis Díaz

Futbol Dos triunfos más para el Centro Deportivo Federal

El entrenador y administrador del estadio Heriberto Jara Corona, pide a los interesados en entrenar que busquen a personas capacitadas, que tengan los conocimientos necesarios para llevarlos por el camino adecuado, ya que las lesiones siempre están a la orden del día.

Gente que tiene una certificación de la IAAF (Federación Internacional de Atletismo), son poquitos y después de eso sino tienen un documento que te ampare, corremos el riesgo de meternos en un problema, si las máquinas se descomponen el cuerpo humano por qué no, entonces podemos causar una lesión; el entrenador no es terapeuta, ni masajista, ni doctor

Celis Díaz, pide que no se dejen engañar por las redes sociales que investiguen quien es la persona adecuada para comenzar este cambio en su vida, el cual es muy importante “lo entrenadores tenemos conocimientos de anatomía y de fisiología, aunque sea muy leve; sabemos de cuantos huesos se compone el cuerpo humano, cuales son los huesos largos y cortos, que partes del cuerpo puedo afectar si le pongo una carga de trabajo alta o le mantengo una carga de trabajo todo el tiempo alta y no programo cargas altas y medias, hay que manejar los macro ciclos”.

El corredor Luis Rey Palacios Domínguez, qué en su tiempo como atletas juvenil y elite, logró subir al podio en eventos nacionales, apoya la idea de Mario Celis “no es lo mismo ser atleta que runner”, pero las dos claro que son válidas sólo cambia la manera como se prepara la persona.

Foto: Alfredo Guillaumin | Diario de Xalapa

Se volvió negocio, principalmente es alguien que viene y te cobra que dice que estudio por participó en algún taller o por algo que hizo; alguien que viene corriendo de algunos años atrás y ya de repente siente que es una referencia en el mundo, sin resultados, porque vemos que este tipo de gente no tiene resultados

agregó el usuario del estadio

Para él lo fundamental es la preparación, ¿pero que se busca? Ser recreativo o competitivo, en eso se basa todo.

“El que se prepara es un atleta y el runner es un deportista, hay una diferencia entre eso, ninguna de las dos cosas está mal; el problema es cuando el runner quiere decir que es atleta ahí es cuando empieza el choque, quiere presumir sus logros.

“Hay diferencias entre los atletas y los runners; los atletas se preparan, tienen un plan para lograr una carrera y un runner es quien va a disfrutar una carrera, ninguna de las dos cosas está mal”, finalizó.

Foto: Alfredo Guillaumin | Diario de Xalapa

FESTEJOS 95 AÑOS

En cuanto a la organización por el festejo del aniversario 95 del Estadio Xalapeño, Luis Palacios, espera que sea una gran fiesta y con esto darle más promoción a una instalación que es de las mejores del continente.

“Estamos por comenzar a hacer los festejos de los 100 años del estadio xalapeño, te encuentras con varias sorpresas”, las cuales se darán a conocer conforme se vayan confirmando porque la idea es realizar un festival atlético y traer personalidades del atletismo nacional.