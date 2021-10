“Noche de Campeones” reunirá a grandes exponentes de la lucha libre

La Arena Xalapa se vestirá de gala el próximo 30 de octubre para albergar explosivo cartel de luchas que reunirá a los mejores expones del arte del pancracio de la capital veracruzana y la región, por lo que aficionados a este deporte verán un evento de alto nivel competitivo arriba del ring.

En conferencia de prensa, realizada en el coloso de la calle Sayago, organizadores dieron a conocer detalles del programa llamado, "Noche de Campeones" en el que estarán en juego cetros en la rama varonil y femenil.

Leer más: Esgrimistas veracruzanos logran varios oros en campeonato nacional

Deportes Gerardo Hernández gana oro en Para Powerlifting

Durante la reunión estuvo presente, Rey Infierno; Clon Jr., King Lobo y Soberbia de la escuela de lucha libre "El Soberano"; Angelena, del "Sexi Club" de la exFábrica de San Bruno, quien busca arrebatarle el campeonato femenil a Reina Oscura de la Ciudad de México y Yami Palmeros conocida como "La Diabla", invitada especial y madrina del evento.

Rey Infierno mencionó que "Noche de Campeones" reunirá a los mejores de la baraja luchística de la capital del Estado, así como del puerto de Veracruz y Córdoba y que ellos estarán buscando campeonatos completos, de parejas, junior y femenil, por lo que invitó al público en general a disfrutar del evento único en su naturaleza por agrupar a exponentes de varios clubes.

Respecto a la capacidad de entrada dijo que será de un 70% para evitar aglomeraciones y que todo será a distancia con las medidas requeridas por autoridades de la Salud.

El gladiador indicó que la idea del encuentro es darle más valor a los campeonatos y con esto le darán la oportunidad a luchadores de otros lugares y no sólo de Xalapa. Puso de ejemplo el campeonato que se llevó Reina Oscura a la Ciudad de México, disputado en esta ciudad.

"Noche de Campeones" reunirá a los mejores de la baraja luchística de la capital del Estado | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

"Estos campeonatos como pueden quedarse aquí como pueden irse a Veracruz, Córdoba o como en su caso a la capital del País como lo hizo Reina Oscura".

Respecto al nivel que tiene la lucha libre en Xalapa dijo que es muy alto y que los gladiadores de esta parte de la República Mexicana están a la misma altura que los de Triple AAA o del Consejo Mundial de Lucha Libre.

"Aquí contamos con lo mismo (nivel de luchadores de la capital del país). Xalapa es cuna de luchadores. Aquí hay calidad, cuando vienen los de México y se enfrenta contra nosotros, no les pedimos nada y saben que nosotros también contamos con lona recorrida y sabemos luchar", indicó.

Por su parte la Angelena dijo: "Me siento contenta y emocionada de tener la oportunidad de presentarse y disputar el campeonato femenil e invito a a las personas a que se den cita, no se van arrepentir, esperando se lleven un grato sabor de boca".

El nivel que tiene la lucha libre en Xalapa es muy alto | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Mientras que Soberbia, representante de la escuela de Lucha Libre el Soberano, dijo que viene tocando puertas pidiendo oportunidades, "pero ya no cansamos de eso y si las oportunidades no se nos brindan, nosotros vamos obligar a las empresas a que no las brinden. En esta caso con promociones Tártaro hemos venido trabajando desde el principio, desde que se abrió la escuela de lucha libre y creo que no hemos defraudado".

Y agregó: "Así como King Lobo, Clon, Angelena, un servidor y Rey Infierno, somos luchadores que tenemos una calidad luchística a la que todos ustedes están acostumbrados. Esta función de todas la arenas para llegar a la madre de todas, que es la Arena Xalapa, sólo puede dejar grandes sabores de boca", finalizó.

Para esta magna función dieron a conocer que los boletos para asistir ya están a la venta en las taquillas de la Arena Xalapa con precios accesibles.