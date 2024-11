Nuestro objetivo es la formación integral de jóvenes en valores: fundador de Élite TKD

“Nosotros no somos escuelas que crea solo competidores, no somos dedicados a la competencia al 100%; nuestro objetivo principal es la formación integral de los jóvenes en valores, es lo que hace Élite de Taekwondo Marcial de México y nos ha dado resultados, pues somos una de las agrupaciones más fuertes del Estado de Veracruz”, dijo el GM José Israel Ramírez Hernández, cinta negra 7 Dan y presidente fundador de la agrupación Élite de TKD.

El experto en artes marciales, quien antes de la pandemia fue considerado el mejor entrenador de Veracruz, al lograr medallas de oro en Conade, tiene 36 años en el arte marcial y es 7 Dan certificado por la Federación Mexicana de TKD y 6 Dan por la Kukkiwon.

Nació en la Ciudad de México, sin embargo, su formación como artemarcialista, fue en Xalapa.

Hace 21 años, inició un sueño que fue la creación de Élite de TKD Marcial de México, agrupación que ahora es una de las más fuertes de Veracruz y sobresalientes a nivel nacional.

Inició un sueño que fue la creación de Élite de TKD Marcial de México, agrupación que ahora es una de las más fuertes de Veracruz / Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

En entrevista, contó que como agrupación no sólo crean competidores, sino que lo que realizan es la formación integral de valores, clave efectiva, pues han logrado resultados importantes que ahora los colocan como uno de los más fuertes de Veracruz, por lograr medallas nacionales y en competencias importantes.

Te puede interesar: Halcones de Xalapa contra las cuerdas; cae ante Fuerza Regia

Además, ahora dice que existe un grupo motivado con muchos niños, quienes se han logrado integrar de una manera muy amigable, algo que señala favorece al trabajo, “porque ellos realizan sus entrenamientos con ímpetu y ganas, que lo disfrutan mucho y esperamos tener en un examen de ascenso de cintas negras con resultados excelentes”.

Deportes Gimnastas xalapeñas viajan a Panamá; participarán en Campeonato Panamericano

En cuanto a los alumnos que realizaron el examen de evaluación de cintas negras, les dijo que, “esto no es el fin del aprendizaje” y les remarca que “es el inicio para el arte marcial” y que ahora con su nuevo grado, “deberán seguir avanzando y cumpliendo metas”.

Platicó que en Élite han surgido muchos campeones que han estado en el Comité Olímpico y espera continuar así, y sabe que se puede lograr con trabajo, esfuerzo y dedicación de los jóvenes, incluyendo los maestros, quienes fueron sus alumnos en algún momento.

“Uno de los maestros que fue mi alumno, es Celso Aldán, campeón del mundo en Brasil, también el maestro Fernando, en Corea y en España, pues hemos recorrido algunas partes del mundo compitiendo con ellos; ahora esperamos que con las nuevas generaciones los resultados positivos se dupliquen más”, afirmó.

Reconoció que una parte del avance del taekwondo en Veracruz es por el trabajo que realizan en la Unión de Clubes Competitivos del Estado de Veracruz, que administra el TKD en el estado, directamente de la federación.

Platicó que en Élite han surgido muchos campeones que han estado en el Comité Olímpico / Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

“Entonces todas las escuelas o clubes de Élite y otras agrupaciones, son las que integran esa selección del estado, donde nosotros hemos alcanzado varios lugares dentro del selectivo, y obviamente representaciones en los nacionales”.

En cuanto al taekwondo en Veracruz, dice que lo ve un poco estancado, pues señala que se necesita un sistema o mejorarlo para motivar a los deportistas a través de apoyos.

“Esto pasa por el poco apoyo que existe, pues el competidor al ver los gastos que debe cubrir, en algunos casos evita que participen, pues saben que, de clasificar al nacional, los costos se duplican y al estar en tiempos de poco apoyo afecta el interés de ellos”.

Además, agregó: “Ahora siento que los resultados no se han dado, porque los que van a los eventos, muchas veces no es el que gana, no es el campeón, sino el que tiene el recurso, y el campeón si no tiene recurso se queda y eso afecta a todos, esa es mi opinión”.

Reconoció que una parte del avance del taekwondo en Veracruz es por el trabajo que realizan en la Unión de Clubes Competitivos del Estado de Veracruz / Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Filosofía élite

El entrenador dijo que el taekwondo de Élite, como otros lados es diferente, pues cada uno trabaja con su propia filosofía, mientras que en su agrupación es ver que los chicos tengan una mejora en todos los sentidos.

Por lo tanto, señala que trabajan de forma integral para que se desarrollen con disciplina y que esa disciplina, obviamente el taekwondo, les dará constancia, algo que ellos enseñan para fortalecer el carácter a través de la competencia, que al mismo tiempo los hace competentes para la vida.

“Invitamos a todos los que gusten a practicar el taekwondo en Élite. Afortunadamente, varios de los maestros son mis alumnos desde pequeños, hoy profesionistas adultos y también con ese ímpetu de seguir transmitiendo lo que aprendieron. Afortunadamente hemos crecido con esa ideología, más allá de lazos de amistad, es fraternal”.

Contó que como agrupación no sólo crean competidores, sino que lo que realizan es la formación integral de valores / Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Entrenadores

Los destacados entrenadores que actualmente tiene la agrupación de Élite de Taekwondo Marcial de México, son experimentados con alto grado de aprendizaje ellos son: el maestro Celso Aldán Domínguez, cinta negra 6 Dan, quien está en Plaza Europa y avenida Orizaba; maestro Fernando del Campo Cámara, cinta negra, 6 Dan, está en Ciper Ánimas; César Pérez Morales, 6 Dan; Jesús Mendoza Hernández, 5 Dan, en Presidente; Rosario Mendoza Hernández, 5 Dan, en Banderilla; Uriel Jácome Platas, en Praderas, 5 Dan; Jessica Dannae Cervantes Dorantes, 5 Dan; Héctor Isaí Cervantes Dorantes, César Herrera, en Palo Verde, 4 Dan; Vanesa Vázquez Dorantes, en Jardines de Xalapa y Yokébed, en Banderilla, quien apoya a la maestra Rosario; David Mendoza, 6 Dan, está en la escuela de Adoquín, además el profesor Miguel Silva y la profesora Abril.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️