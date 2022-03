Nuevamente un xalapeño estará en el “Torneo del Sol”

José Hernán Cortés, jugador de Hilanderos, equipo de Tercera División, representará a Xalapa en el “Torneo del Sol”, el cual tiene 20 años de no realizarse, sin embargo el 20 de presente mes regresa a la actividad.

El xalapeño estará en la Selección 2, una de las ocho conformadas con los mejores elementos de Tercera División.

Deportes ¿Te gusta el futbol?, los detalles del Campeonato Estatal de Fútbol 7 varonil 2022 En este torneo los participantes serán visoreados, porque el objetivo es proyectarlos al máximo circuito; también entrenadores tendrán oportunidad. Hernán “Yoyo” Cortés será el segundo xalapeño que dispute el torneo; hace cuatro décadas lo hizo Raúl “Rata” Fernández. La oportunidad que ahora le llega a José Hernán lo emociona, “por ser el segundo xalapeño en ser convocado en este torneo, por eso agradezco al profesor René Olmos, por convocarme”, platicó en su visita a Diario de Xalapa.

Reconoce que no será fácil y que por eso “estoy entrenando fuerte con Atlético Hilanderos; tambien doy gracias al profesor Alfonso Narváez y Azkur Flores por las enseñanzas”, explica.

Indica que trabajará fuerte para conseguir llegar lejos y que durante el torneo “pondré todo lo que he aprendido, porque no iré a pasear, voy a luchar por un puesto, porque no quiero fallarle a los que me brindan esta oportunidad”, señaló el habilidoso jugador.

Hernán se concentrerá el lunes en Zapopan con la Selección 2 que tendrá como entrenador a Miguel Ángel Velásquez, DT del Atlético Cuernavaca y René Olmos como auxiliar.

La Selección 2 está en Grupo B y jugará el lunes 21, martes 22 y miércoles 23; las semifinales serán el jueves 24, mientras que viernes 25 descansarán y las finales serán el sábado 26. El jugador desea ser de Primera División y en el torneo quiere mostrarse, “pero todo es paso a paso, mientras trabajo para este importante evento”, explica.

Actualmente tiene 19 años de edad y 15 como futbolista. Su primer equipo infantil fue Cremonese con Martín Bello, luego Escualos con el profesor Felipe; Deportivo Roma dirigido por Romario fue el tercero. Como profesional debutó a los 13 años con Chileros de Xalapa con el que marcó su primer gol; el segundo fue Toros de Huatusco y posteriormente con Ixtepec de Oaxaca con René Olmos.

Actualmente juega para Atlético Hilanderos, conjunto que representa a la capital veracruzana en el futbol de la Tercera División del Futbol Mexicano.

Para concluir José Hernán agradece a Diario de Xalapa por el espacio brindado: “Gracias por tomarme en cuenta, por eso le agradezco a Diario de Xalapa y también los felicito por el cambio de formato que para mí es muy bonito, muchas felicidades”, concluye.