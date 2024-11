Con 12 años en la halterofilia, Omar Guerrero piensa dar el salto internacional

Boca del Río, Ver.- Con dos medallas de oro y una de plata, Omar Guerrero Ramos se colocó como uno de los campeones nacionales en halterofilia durante su reciente participación en el Torneo Nacional del Pavo 2024 fortaleciendo la expectativa para alcanzar su primer título internacional para el próximo año.

En entrevista para Diario de Xalapa, el deportista de alto rendimiento destaca que tras una preparación de más de 12 años y una serie de participación en campeonatos regionales y nacionales, su objetivo es saltar a las competencias internacionales para representar a México dentro de la categoría. “Yo quiero ir a algún evento internacional, poder representar al país y si es posible una medalla”, expresa.

Puedes leer también: Gimnasio Fovissste recibirá arqueros veracruzanos y del país en competencia; fecha y horario

Y es que señala que aunque durante su trayectoria se han consolidado como campeón nacional en más de una ocasión y que ha sido preseleccionado, algunas lesiones le han impedido saltar a las competencias internacionales. “He llegado a estar en lista larga de selección, pero no he podido asistir, no pierdo la fe en que podré estar en uno, el próximo año viene el Mundial”, destaca.

¿En qué categorías compite el atleta veracruzano?

Omar Guerrero se ubica en la categoría de los 102 kilogramos de peso corporal. Siempre fue deportista y al principio “no le veía el chiste” a la halterofilia.

Deportes "Master de Beisbol 60 años será un éxito", afirman deportistas

¿No te has unido a nuestro canal de WhatsApp? Síguenos y checa toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Los inicios de Omar Guerrero dentro del deporte de levantamiento de pesas se dieron a los 22 años cuando por una amiga conoció al entrenador Joel Mackenzie, quien lo invitó a entrenar.

Reconoce que en un principio no le vio el chiste a este deporte, dado que consideraba que solo era levantar las pesas y tirarlas, pero dice que se trata de una disciplina que pone a prueba la fuerza y la técnica de los atletas.

“Llevo aproximadamente 12 años entrenando y empecé en este deporte por una amiga que practicaba lanzamiento de jabalina y para que agarrara fuerza en ese deporte la canalizaron con el profesor Mackenzie. Ahí él me conoció y me invitó a participar en este deporte, al principio no me gustó, sentía que no tenía chiste levantar y tirar la pesa, pero con el tiempo me fue gustando y entendí que era más que eso”, explica.

Asegura que desde muy joven practicó de todos los deportes, como futbol, atletismo, pero al final terminó enamorado de la halterofilia, donde se compromete diariamente como uno de los atletas de primera fuerza.

Durante su trayectoria se han consolidado como campeón nacional y ha sido preseleccionado, pero lesiones le han impedido saltar a las competencias internacionales | Raúl Solís / Diario de Xalapa

“La verdad es que siempre he sido un chico que le gusta el deporte, iba de un deporte a otro, era simplemente por estar en algo pero sin pasión, ahora estoy muy comprometido con este deporte que te exige mucha fuerza y una mentalidad muy fuerte, todo es a base de disciplina”, agrega.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Reconoce que de preferencia los atletas deben empezar desde niños, en su caso se inició a los 22 años, pero a base de mucha disciplina ha ido mejorando sus marcas para levantar más peso en busca de colocarse dentro de los mejores.

Guerrero Ramos afirma que el deporte requiere mucho rendimiento por lo que es necesario sacrificar algunas cosas, como a la familia, los amigos porque la prioridad siempre será el deporte y esto conlleva a comer sano, descansar, dormir las horas y una buena suplementación.

Además de competidor también es entrenador

Actualmente, Omar Guerrero además de ser competidor en el deporte de levantamiento de pesas también es coach en el Instituto Veracruzano del Deporte donde orienta a los menores que aspiran a este deporte.

En ese sentido, insta a los padres de familia a dejar de lado los tabús y apoyar a sus hijos para iniciarse en cualquier disciplina | Raúl Solís / Diario de Xalapa

“También soy entrenador de niños desde hace tres años, jóvenes que se acercan y tienen cualidades para el deporte son bienvenidos y empiezo con ellos, aquí son bienvenidos porque muchas veces vemos a personas delgadas y enseguida piensan que no van a seguir en este deporte, pero no es así” menciona.

En ese sentido, insta a los padres de familia a dejar de lado los tabús y apoyar a sus hijos para iniciarse en cualquier disciplina, como es el levantamiento de pesas o cualquier que sea de su agrado.

“A los papás les pido que dejen de lado el tabú de que si sus hijos empiezan a hacer pesas desde pequeños no van a crecer, es total y completamente una mentira, el niño que va a ser alto lo será sin importar qué deporte practican, los niños de talla pequeña así hagan mucho deporte no van a crecer, aquí no importa la edad ni la estatura, permitan a sus hijos que practiquen el levantamiento de pesas”, afirmó.