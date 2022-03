Óscar Aguilar buscará cuatro oros nacionales en la lucha olímpica

Óscar Aguilar Godos, alumno de la destacada entrenadora de Lucha Olímpica Belén Godos, está en ardua preparación porque planea durante el año alcanzar la meta de cuatro oros en distintas competencias nacionales. El atleta tiene 18 años de edad y estudia Tecnologías Computacionales en la Universidad Veracruzana; él es hijo del Óscar Aguilar Hernández, campeón centreamericano y ganador de bronce en Panamericanos.

En visita a Diario de Xalapa, el destacado luchador platicó sus planes que tiene para este año que son lograr cuatro oros consecutivos en diferentes competencias en las que participará.

“Está cerca un clasificatorio Regional para la Universiada y pienso lograr el oro; en el Regional también quiero traer el oro; en la Universiada Nacional que participaré por la UV, también buscaré traer un oro y en Juegos Nacionales de Conade, también pienso ganar el oro. Todo será en el año y me estoy preparando para lograrlo”, explica Óscar Aguilar Jr.

Sin embargo reconoce que no todo está en la fuerza de los músculos o técnica, “porque la mente es muy importante para lograr esto que deseo, por eso pienso en la trayectoria que llevo y la verdad eso me ayuda mucho a estar concentrado”, relata.

Y agrega: “Voy a entrenar también la mente y mejorar técnica, así como físicamente, porque no quiero estancarme, ya que no me gusta conformarme con algo, porque soy al que no le gusta perder, podría ser que exagero, pero no me gusta perder ni en las canicas, siempre me ha gustado ganar, sé que no siempre se puede, pero si pierdo una vez, buscaré ganar en la próxima a como de lugar”, puntualiza.

La trayectoria del xalapeño es de 9 años en los que ha conseguido 15 medallas divididas en Regionales, Estatales y Nacionales y ahora está enfocado trabajando para la primera competencia que es el Macro Regional ha desarrollarse en Mérida, Yucatán del 22 al 24 de abril.

“Para este Regional lo considero como un escalón más, no me siento tan nervioso, sin embargo trabajo duro para esta competencia, como antes lo dije me gusta ganar, por eso me concentro porque habrá rivales muy fuertes entre ellos los de Puebla”, destaca. Aguilar Godos está entrenando bajo órdenes de su mamá, Belén Godos, destacada y reconocida entrenadora a nivel nacional y aunque la sangre los une, dice: “Mi entrenadora aunque es mi mamá, me trata con mano firme y como uno más del grupo, porque en este deporte no hay que jugar, hay que estar muy centrados en el trabajo. Durante el entrenamiento para ella soy un alumno más”, afirma.

SACRIFICIO QUE VALE LA PENA

Aunque la mayor parte de su tiempo lo reparte en entrenamiento, estudios y tareas, Óscar logra hacer espacio en su vida cotidiana para romper con la rutina y pasar tiempo con su novia y amigos, pero todo con medida, porque regularmente “me concentro entrenando”, dice.

Para él la lucha es parte de su vida y eso “ha hecho que sacrifique algunas cosas que cualquier persona de mi edad realiza, como ir a fiestas y salir con amigos, pero aquí no, porque si quieres lograr lo que yo deseo hay que concentrarse y yo digo que vale la pena el tiempo que inviertes en este deporte”.

“La lucha me ha dejado muchas experiencias muy buenas, visitas lugares nuevos y platicas con personas que no conoces, aparte las medallas es el valor que tú te das, de que haz logrado eso sólo, a parte de que el entrenador te guíe, uno lo hace por si mismo”, expresa.