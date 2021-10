Pasión por el tenis puede hacer que xalapeña gane 25 mil dólares

Al mejorar la situación epidemiológica en Estados Unidos, empezaron los torneos UTR Open, tanto en California como en todo Estados Unidos, en los que la tenista xalapeña Nazari Urbina Tejeda ha estado participando en Newport Beach, California, donde ha obtenido dos victorias, lo que le da el pase directo para entrar al torneo profesional que tiene una bolsa de 25 mil dólares.

Nazari Urbina, quien empezó en el tenis desde los tres años en su natal Xalapa, Veracruz, bajo la tutela de su padre Óscar Urbina, el pasado fin de semana ganó el segundo torneo, que tuvo una bolsa de 2 mil dólares y con el cual también ganó el acceso directo para entrar al torneo profesional.

Entrevistada vía telefónica, dice que también participó en el Nacional de canchas duras en San Diego, en el que llegó a cuartos de final en dobles mixtos y octavos en singles.

A los 19 años Nazari ingresa a la Universidad de Texas A&M, donde se graduó en Administración en el Deporte, lo que le permite trabajar como entrenadora a personas de todas las edades que están interesadas en el tenis en la academia Centercourt en New Jersey, cerca de Nueva York.

Para estar en forma, entrena todos los días de 8 a 10 de la mañana para inmediatamente después iniciar sus clases, “así ha sido el último mes o mes y medio”, señala.

En California, Texas y Nueva York hay muchos jugadores de tenis de todas las edades, pues éste es uno de los deportes más populares en esos estados, por lo que las clases son muy demandadas, indica.

Extrañaba la adrenalina de estar en la cancha

Al estar en constante competencia prácticamente desde su más tierna infancia, durante la pandemia extrañaba mucho las competencias y la adrenalina que éstas le provocan. “La presión cuando estás luchando en cada punto, y ser entrenadora representa el otro lado de la moneda porque también ves cosas que como jugadora no observas, ahora que estoy un poco más grande y tengo más experiencia veo cosas con la madurez que antes no veía”, explica.

Nazari Urbina se inició en el tenis a los tres años bajo la supervisión de su papá Óscar Urbina. “Yo crecí viendo jugar a mi papá, desde bebé mi mamá me llevaba a los torneos, de alguna manera no tuve otra opción, afortunadamente siempre me gustó y mi papá y mi mamá Leticia Tejeda García siempre se preocuparon porque lo disfrutara, porque estuviera feliz cuando estaba en la cancha”, comparte.

“Crecí viéndolo jugar en los torneos en Xalapa y en Veracruz y poco a poco empecé a agarrarle pasión y cariño al tenis, obviamente no es fácil porque es un deporte difícil, pero te deja muchos valores y lecciones que luego puedes aplicar en otros aspectos de tu vida”, asienta.

Explica que Administración en el deporte es una rama muy amplia que le da la oportunidad de elegir a qué área del deporte dirigirse, como finanzas, administración, leyes, coaching, ser agente, sólo depende de la inclinación que tenga cada uno de los egresados para poner en práctica lo que se aprendió durante la carrera.

Con 32 años, la deportista que este año ha participado en los Open, en junio pasado participó también en el torneo Nacional de canchas duras abierto en San Diego y actualmente acaba de reiniciar la competencia, ya que su plan es seguir participando en los torneos UTR, que están muy bien por las bolsas que ofrecen y porque son de muy buen nivel. Asimismo pretende participar en los torneos profesionales que empezarán en Cancún, Quintana Roo y en Estados Unidos.

La tenista xalapeña espera estar en México a inicios del próximo año para participar en los torneos de Cancún “y agarrar unos puntos, ya sea de singles o dobles para mi ranking mundial de la WTA”, concluye.