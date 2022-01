Payacumba, luchador exótico que ha logrado el respeto y reconocimiento

Xalapa es cuna de gladiadores históricos que han dejado huella a lo largo del tiempo y que hasta el momento son motivo de inspiración para nuevas generaciones que buscan escribir con letras doradas su propia historia, como Payacumba, luchador que ha ganado el reconocimiento del público por su singular estilo exótico profesional.

Daniel quien le da vida al personaje, es sobrino del legendario Mago Mandrake y la Chica Terremoto; actualmente es alumno del profesor Poseidón en la arena de lucha Libre “Club Apolo Reciostyle” y cuenta con experiencia de 6 años sobre los encordados.

El deportista es licenciado en Ciencias de la Comunicación y barista profesional en la preparación de café en empresa que está por iniciar junto a un amigo, además realiza postres para venta los fines de semana “y vendo moles los domingos (risas)”, dice el joven xalapeño.

La experiencia con la que cuenta, es gracias a la enseñanza de Mago Mandrake, Samuray y Poseidón, éste último su actual entrenador en la Reciostyle, lugar localizado en la calle Río Consulado de la colonia Carolino Anaya de esta capital, donde numerosos luchadores se preparan día a día para ser de los mejores en el Estado.

En entrevista, Daniel platica como inicia en la lucha libre, como surge el personaje Payacumba y como logra que la gente lo acepte y respete cuando sube al ring a enfrentar a sus rivales.

“Desde niño siempre quise ser luchador, a mis compañeros de escuela siempre les dije eso y es porque vengo de familia de luchadores. Mis tíos son es el señor Mago Mandrake y la Chica Terremoto, además todos los domingos me llevaban a ver funciones, entonces me nació y ahora aquí andamos en este bonito deporte”, platica Daniel para Diario de Xalapa.

Detalla que al entrar a practicar la disciplina, realizó entrenamiento de dos años y cuando sintió que tenía la capacidad de subir al cuadrilátero, lo hizo en Banderilla el 22 de marzo de 2016.

Recuerda que su primera oportunidad la tuvo en la Promotora de Clase Mundial con el Hijo del Tirantes con otro nombre, tiempo después surgió la idea de Payacumba tras la desaparición de los Payarecios y fue cuando el tomó la idea de adoptar el personaje.

Payacumba con su entrenador, Poseidón | Foto: Cortesía | Entrevistado

“Payacumba nació a finales en noviembre de 2017. Empezó con los Payarecios, una facción que está en el Apolo, previamente vino y se desbardó la locura de la Payacumba y ahora con este personaje, tengo tres años”, recordó.

Dijo que el nombre es la combinación de Payaso con la canción de Macumba con el que ahora es conocido en varias arenas de Xalapa y la región.

Inicialmente Payacumba utilizaba máscara, pero la perdió y ahora con el rostro descubierto es reconocido como un gladiador de respeto que ha ganado cabelleras y títulos en Xalapa, por eso agradece a las personas que han estado a su lado entre ellos, su familia.

“El apoyo que recibo son dos los primordiales; uno el apoyo de mi familia y el de mi madre Griselda que siempre me acompaña algo que es muy grato para mí; el segundo, que tengo el respaldo del señor Poseidón por guiarme y aconsejarme para que pueda lograr lo que soy”, platica.

Reconoce que aunque es un luchador exótico nunca ha recibido discriminación de la gente y menos de sus compañeros de profesión, “porque algo que caracteriza al personaje, es que soy un exótico, pero no soy vulgar. He ganado que la gente me de un respeto, y de ninguno de mis compañeros he recibido maltrato o rechazo, porque saben de mis conocimientos en la lucha y que soy un hueso duro de roer”.

El nombre del deportista es la combinación de Payaso con la canción de Macumba con el que ahora es conocido en varias arenas de Xalapa y la región | Foto: Cortesía | Entrevistado

Puntualiza que aunque arriba del ring es uno y abajo es otro, “Payacumba es la esencia de Daniel, solamente que la manifiesto en un personaje. Yo así soy, dicharachero. Tengo la fortuna de llevarme con la mayoría de luchadores y mucha gente y creo que eso me ha permitido mucho. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y cuando no estoy entrenando y luchando, me levanto por la mañana, me voy al trabajo, termino mi jornada laboral, me tomo algún café con mis hermanos o amigos a los que aprecio y luego me voy a entrenar para finalmente regresar a casa a cenar y descansar”.

“También soy barista profesional. Con un amigo en la zona de Los Berros tostamos café, porque planeamos hacer crecer el negocio, además realizo postres para vender y como dicen, hago mole los domingos (risas)”, platica el gladiador.

Las múltiples ocupaciones de Daniel es porque “quiero ser alguien, al final de cuentas quiero que mi familia, y con quien esté, se sientan orgullos de mí. Además quiero demostrarle a la gente que todo se puede, siempre y cuando se tengan las ganas. Aún con todo esto que estamos pasando entre pandemia y enfermedades con problemas, a veces la gente de eso tiene que renacer, porque sino hubiera eso, no habría esa chispa y no veríamos de que somos capaces”.

Para concluir Payacumba pide a la gente “que vayan a las funciones de las arenas de los alrededores. Que fomenten el apoyo y las visitas a cada función, porque a veces los luchadores y promotores hacen un gran esfuerzo por reunir a luchadores locales, incluso de traer a gente, por eso necesitamos el apoyo de la afición para que asistan”.

También mandó mensaje a los nuevos valores: “A los nuevos elementos que están entrenando les recomiendo que se preparen y que sean consistentes en el gimnasio. La base de esto es el entrenamiento, porque si no entrenan, no serán mejores. Que se preparen y luchen contra quien sea, además pueden entrenar en varios lugares, porque hay buenos profesores en Xalapa como Poseidón, Los Felinos, en la Arena Xalapa, Reencuentro y otra más, donde sea pero que lo hagan”, concluyó.