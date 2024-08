Veracruzana va por el Campeonato Mundial Plata de la WBC ante Sana Hazuki

El próximo 7 de septiembre en el auditorio “Benito Juárez” del puerto de Veracruz, la originaria de Cardel, Esneidy Rodríguez, enfrentará por el Campeonato Mundial Plata de la WBC a la japonesa Sana Hazuki.

¿Cuáles son algunos títulos de la veracruzana Esneidy Rodríguez?

La veracruzana conocida como la “Leona” se encuentra en intenso entrenamiento, pues tratará de quedarse con este título; ella tiene también el cinturón de Campeona Continental Latinoamericano del peso Átomo del Consejo Mundial de Boxeo.

Además, también fue campeona juvenil del peso Átomo en la IWBO; actualmente cuenta con ocho peleas como profesional, sin embargo, se posiciona como una destacada joya del boxeo de la entidad veracruzana.

Esta pelea será el platillo fuerte de las varias que habrá a partir de las 16 horas el día 7 de septiembre en el auditorio “Benito Juárez” del puerto de Veracruz.

¿Qué otras peleas se realizarán en el auditorio “Benito Juárez” del puerto de Veracruz?

De acuerdo con el rol de peleas, la primera iniciará a las 16 horas y será entre Francisco Ramírez vs Justin Gandoza; luego continuará a las 16:20, Vicente Correa vs Diego Rivera.

A las 16:40, está pactada la contienda entre Juan Gabriel Barrientos vs Zaid Cortés, luego continuará a las 17 horas el duelo entre Alexander Alfallo vs Baltazar Pérez.

A las 17:20 horas, pelearán Leonardo Casallas vs Víctor Najar y a las 17:40 Hamet Ket con rival por designar.

Esneidy Rodríguez se posiciona como una destacada joya del boxeo de la entidad veracruzana / Foto: Facebook: @esneidy.rodriguezolmos

A las 18:20 horas, Mario Chablé vs Félix Cruz y a las 18:40 horas, Sebastián Viagra con rival por designar.

A las 19 horas, Itzel Ruiz vs rival por designar; 19:20 horas, Brenda Balderas vs Norma Vázquez y a las 20 horas, la pelea por el Campeonato Mundial Plata de la WBC, Esneidy “Leona” Rodríguez vs Sana Hazuki.

El cartel continuará con el encuentro entre Felipe Téllez vs Alejandro Cabal, a las 20:40 horas, mientras que a las 21 horas, Diego Silvero vs Eduardo Elvira.

Cuando el reloj marque las 21:30 horas, se enfrentarán Rubén Lezama vs Yoha Galeano; a las 22 horas, Adonai Carballo vs Jairo Pineda y a las 22:30 horas, Eduin Ramírez vs Arturo Cario.

Las acciones se desarrollarán el día 7 de septiembre a partir de las 16 horas, mientras que el duelo por el Campeonato Mundial Plata de la WBC se desarrollará a las 20 horas y será entre la veracruzana Esneidy Rodríguez y Sana Hazuki en el Auditorio “Benito Juárez”, del puerto de Veracruz.

