Pentatleta Tamara Vega denuncia a su ex entrenador por el presunto delito de trata de personas

La pentatleta Tamara Vega decidió hacer pública la denuncia en contra de Sergio "N", quien fuera su entrenador hace 16 años cuando llegó proveniente de Chihuahua a la Ciudad de México en busca del sueño olímpico.

Sergioes fue señalado por la deportista olímpica ante la Fiscalía General de la República por el presunto delito de trata de personas.

“Mi caso no es uno de cien, sino de mil en todo el país y en toda la historia”, comentó Vega antes de señalar el por qué tardó tanto tiempo en tomar acciones legales en contra de su ex entrenador.

“Hasta que se acaba el miedo uno puede alzar la voz. Lo mío fue desconocimiento, las víctimas deben de darse cuenta que lo son, conocer todos sus derechos. Hasta ahorita yo conozco todos mis derechos que tengo y supe lo que no estaba bien”, agregó.

Hace un par de días, Vega hizo público en una entrevista que Sergio N. Quien fuera entrenador del equipo nacional de pentatlón moderno abusó de ella cuando aún era menor de edad. Esto cuando llegó a la capital mexicana separada de su familia para entrenar en el CNAR y completar su sueño de llegar a unos Juegos Olímpicos.

“Me gustaría hacer un llamado a esas atletas, no sólo mujeres, sino también hombres. Si te dicen que no hables, tienes que alzar la voz”.

De acuerdo al recuento de hechos que Tamara Vega realizó a su equipo de abogados, él mismo considera que existen los delitos de trata de pederastia y trata de personas. Este último debido a que la atleta aseguró que Sergio N era quien administraba su beca deportiva durante varios años. Que sostuvieron una relación sentimental cuando ella no cumplía aún los 18 años.

Tamara ratificará su denuncia ante el Ministerio Público en quince días, así mismo solicitarán la práctica de los dictámenes periciales necesarios para determinar la afectación en su persona. Del mismo modo el abogado de la atleta confirmó que solicitaron una orden de restricción ante el acusado. Para que evite seguir afectando a la víctima, pues aseguró haber recibido amenazas por medio de terceras personas.

“He recibido amenazas, directamente de él no. Diciéndome que le baje a todo esto, a estar exponiendo lo que digo o me voy a enfrentar a las consecuencias. Sin embargo, estas serán positivas hacia mí”.

No ha recibido el apoyo de ninguna autoridad o institución deportiva

La respuesta fue clara, Tamara Vega fue contundente al asegurar que desde que hizo pública su denuncia, no ha recibido apoyo alguno por parte de alguna institución regente del deporte en México.

Cuando se le cuestionó sobre su María José Alcalá, directora del Comité Olímpico Mexicano se había acercado con ella, un tajante “No” cerró la incógnita. Sin embargo, compañeras deportistas e inclusive algunas otras que fueron entrenadas por su presunto agresor de comunicaron con ella. Para ofrecerse como testigos de los hechos por los cuales está procediendo ante las autoridades.

“Muchas me escribieron, me querían dar su testimonio. Me apoyaban, que ellas sí veían todo lo que pasaba. Recibí muchas respuestas positivas, eso fue lo que me empoderó.

No señalan a la Conade, el COM o directivos del CNAR

Respecto a sí considera que existe alguna responsabilidad por parte de los organismos que rigen el deporte en nuestro país por permitir los presuntos abusos en contra de una joven de 16 años, Tamara dejó muy claro que ese veredicto no le corresponde a ella o a su equipo legal.

Sin embargo, esperan que las investigaciones de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres arrojen la verdad sobre si alguna persona al cargo estaba enterada de la situación y permitieron los abusos por los cuales está denunciando a Sergio N.

