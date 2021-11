Pesista veracruzana gana puntos en ciclo olímpico de Paris 2024

Puntos importantes en el inicio de su ciclo olímpico rumbo a Paris 2024, consiguió la pesista veracruzana, Jessica Jarquín González en el Panamericano de Mayores de Levantamiento de Pesas, evento organizado en Guayaquil, Ecuador.

Estos puntos le servirán para continuar siendo considerada por la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas.

Leer más: Veracruzana, campeona mundial de pesas; esta es su historia

Deportes Susana Hernández logra plata en nado en los Panamericanos Junior de Cali

La veracruzana en su primer evento de Mayores, consiguió tres sextos lugares en Arranque con 100 kilogramos, en Envión con 121 y Total con 221 kilogramos en la división de los 71 kilogramos femenil.

Ante esta situación, la deportista dijo que fue un gran paso “para nosotros, teníamos que dar una buena imagen y participación ya que empezamos el ciclo para París 2024. Teníamos ahí posibilidades de medallas, pero vamos a mejorar las marcas, obtuvimos los puntos necesarios para poder entrar al ciclo, esperemos que esas marcas pueden mejorar, me sigan tomando en cuenta para lo que viene que sería el Mundial”, indicó.

Así mismo detalla que en Arranque “era nuestro máximo, una vez lo tocamos en el campamento en Monterrey, tenía la esperanza de mejorar en la competencia y así fue. Me emociona demasiado mucho por los puntos y eso me da ventaja. En el envión no mejoré marca, en el concentrado hice 123 kilogramos y en el evento 121, pero a pesar de eso en competencia fue bueno, superamos el 120 y fue en las tres pruebas”, platicó la veracruzana.

Por este logro personal dijo que espera ser considerada para el Campeonato Mundial y en caso de no serlo se alistará para ser parte del Torneo del Pavo que es una importante competencia que brinda oportunidad a futuros selectivos internacionales.

El Torneo Nacional del Pavo se realizará el 30 de noviembre, 1,2 y 3 de diciembre del 2021 en San Luis Potosí. Jessica Jarquín forma parte de la delegación de 68 pesistas veracruzanos que asistirán a esta competencia.