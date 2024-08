Pesistas veracruzanos piden apoyo para asistir a competencias en España y Ecuador

Los pesistas veracruzanos Ángeles Cruz Hernández, Hana Valeria Reyes Linares, Oswaldo Bravo Alvarado, Maika Valle de la Rosa, Jesús Sánchez Villagómez y el entrenador Nilverio Pino Pérez, están en busca de apoyos económicos, pues participarán en competencias internacionales que se realizarán en España y Ecuador.

Actualmente realizan rifas, boteos, venta de comida, entre otras actividades para reunir dinero, sin embargo, no es suficiente, pues serán varios días de competencia y deberán cubrir gastos de viaje, alimentación y hospedaje.

Te puede interesar: Niñas xalapeñas destacan en gimnasia con más de 90 medallas en lo que va del 2024

¿En qué competencias participarán los pesistas veracruzanos?

Las competencias a las que irán son: el Mundial Sub 20 de Levantamiento de Pesas en León, España, y el Panamericano Sub 15 y Sub 17 con sede en Guayaquil, Ecuador.

Deportes Juegos Olímpicos en México 1968: significado de la ruta de la llama olímpica desde Grecia hasta Veracruz

Los atletas tienen un camino ganador y ahora desean asistir a estas justas, no solo representando a Veracruz, sino también a México.

Ante esta situación, Jonathan Levi Aguirre Jiménez, presidente de la Asociación Veracruzana de Levantamiento de Pesas, dijo que los deportistas están motivados y comprometidos por alcanzar la excelencia en su deporte, pero para conseguirlo, dijo que requieren el apoyo de la ciudadanía, así como de las autoridades.

Además, comentó que el Mundial Sub 20 que será en León, España, asistirá Ángeles Cruz Hernández y Hana Valeria Reyes Linares, además del entrenador Nilverio Pino Pérez que por vez primera es convocado por la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas. Este evento será del 19 al 27 de septiembre.

También comentó que los atletas que irán al Panamericano Sub 15 y Sub 17, a desarrollarse en Guayaquil, Ecuador, del 26 de agosto al 2 de septiembre son: Oswaldo Bravo Alvarado, Maika Valle de la Rosa y Jesús Sánchez Villagómez.

Los atletas tienen un camino ganador y ahora desean asistir a estas justas, no solo representando a Veracruz, sino también a México / Foto: Cortesía / Miguel Scagno

“Los pesistas son medallistas nacionales y mundiales, ante la situación de que no recibimos el respaldo por parte de las autoridades estatales, es que estamos solicitando el apoyo de empresarios, negocios o de toda la ciudadanía para que nuestros atletas puedan representar de manera digna a nuestro Estado y a nuestro País”, dijo el presidente de Asociación de Levantamiento de Pesas.

Igualmente, puntualizó que los atletas hacen rifas, venden comida, o realizan diversas actividades, sin embargo, dijo no es suficiente para asegurar la participación en las dos competencias internacionales que serán en España y Ecuador.

¿Cómo se puede apoyar a los pesistas veracruzanos?

Los pesistas veracruzanos que desean ir a competir a los dos eventos internacionales proporcionaron números de cuenta para recibir ayuda económica.

Ángeles Cruz Hernández, medallista mundialista en Arabia Saudita y multimedallista nacional, irá al Mundial Sub 20, si desean ayudarla lo pueden hacer con algún depósito al Banco del Bienestar, número de Cuenta: 2012048878, CLABE Interbancaria: 166884 02012048878 1.

Los atletas hacen rifas, venden comida, o realizan diversas actividades, sin embargo, no es suficiente para asegurar su asistencia en las dos competencias / Foto: Cortesía / Miguel Scagno

El atleta Oswaldo Bravo Alvarado, quien irá al Panamericano en Guayaquil, Ecuador, comparte su cuenta bancaria de Santander, cuenta 40004798373 y Clabe 014905400047983732.

Maika Valle de la Rosa. Banco Banamex Clabe. 002905700968500919. Jesús Sánchez Lunagómez, cuenta: BBVA 4152313716702225.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️