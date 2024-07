Pesistas xalapeños hacen rifas para comprar material de entrenamiento

Aproximadamente 25 deportistas de la Liga Municipal de Levantamiento de Pesas de Xalapa, se han unido para reunir dinero que les permita adquirir equipo de entrenamiento, del que han carecido ya por largo tiempo, es por eso que ahora realizan rifas de electrodomésticos, pues dicen no contar con lo necesario para trabajar, sin embargo, señalan que siguen ganando medallas para Xalapa y Veracruz.

¿Cuáles son las medallas que ganaron recientemente los pesistas xalapeños?

Recientemente, los pesistas de la Liga Xalapeña, que entrenan en el Gimnasio Municipal de Halterofilia, ganaron 3 medallas de oro y 3 de bronce en los pasados Juegos Nacionales de Conade 2024, sin embargo, pese a los metales que siempre logran, el apoyo es escaso.

Luis Tapia Arizmendi, entrenador de pesas, comentó que ahora están haciendo rifas para conseguir dinero que utilizarán en la compra de discos y barras para seguir con los procesos de entrenamiento que les permita competir a nivel municipal, estatal y nacional.

“Para conseguir efectivo y comprar equipo de entrenamiento, estamos rifando un horno de microondas y una estufa, porque el gobierno ya no da y el único que nos dio unos mueble fue el maestro Mario Macip Olvera, coordinador de “Unidos Todos”; él no está ayudando bastante por eso estamos comprando material que ya no hay”, comentó.

Así mismo, indico Tapia Arizmendi que con lo que reúnan comprarán discos y barras, “en la primera rifa ya se compró un poco, pero todavía falta; en esa rifa se dio un microondas y un refrigerador y con lo que se reunió se compraron discos y de esta rifa lo que salga compraremos más discos y esperemos nos alcance para comprar unas dos barras”, expresó.

Además, reconoció el apoyo que recibió por parte de Mario Macip, quien les mandó a tapizar los aparatos de entrenamiento, además les ha brindado la ayuda con viáticos cuando viajan. “Mario ha sido el padrino de las Liga Municipal de Levantamiento de Pesas”, señaló.

Ganaron 3 medallas de oro y 3 de bronce en los pasados Juegos Nacionales de Conade 2024 | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

¿Dónde se pueden comprar los boletos para la rifa que hacen los pesistas xalapeños?

Luis Tapia hace un llamado a la ciudadanía, empresarios y funcionarios para que se sumen a la compra de boletos, pues lo que reúnan lo invertirán en el gimnasio de levantamiento de pesas que está en el barrio de San Bruno.

“Me pueden llamar a mi número que es 228 345 8773 para adquirir un boleto para la rifa que será de un horno de microondas y una estufa; esto nos ayudará a comprar discos y una o dos barras que nos hacen mucha falta”.

“Ojalá las autoridades nos volteen a ver, porque en otros años al deporte, siempre se le ha apoyado, y en estos últimos años nos han tenido un poco abandonados. Más que nada falta de material, falta de apoyo a los deportistas; realmente que nos ayuden con lo de las becas con los que ganaron medallas en los nacionales, que le suban las becas, porque realmente son unas becas muy raquíticas que a veces a los chavos no les alcanza para comprarse una creatina o proteína”, indicó el entrenador.

Están haciendo rifas para conseguir dinero que utilizarán en la compra de discos y barras para seguir con los procesos de entrenamiento | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Además, remarcó que ese es el llamado de auxilio que le realiza a las autoridades para que sus deportistas reciban más apoyo con las becas, asimismo como de los propios entrenadores, “porque hay entrenadores que realmente vivimos de esto y se les da muy poco; los entrenadores no tenemos servicio médico, no tenemos prestaciones y no tenemos nada, y esto hace años que ya se elevó a profesión, por lo tanto es un deporte que también es un trabajo y hay recurso y hay de qué echar mano para apoyar al deportista, nada más es cuestión de voluntad”, comentó.

¿Qué ganaron en Conade y qué sigue para ellos?

Detalló que la capital veracruzana en los pasados Juegos Nacionales de Conade, lograron tres medallas de oro y tres de bronce, a través de Amairani Shecid Reyes Martínez (3 oros), Vania María Mota Condenado (2 bronces), y Marian Lizbeth Gil García (1 bronce).

Expresó que, por ahora para la halterofilia no hay competencia y que realizarán un chequeo interno en el mes de agosto, y el segundo control lo realizarán en diciembre, con miras a los Juegos Estatales de Conade 2025.