Pinal del Río, club de lucha, continúa en crecimiento

El club de lucha olímpica “Pinal del Río” visitó Diario de Xalapa con sus medallistas de oro y bicampeón nacional, José Alberto Rodríguez Hernández, quien logra la convocatoria al próximo Panamericano de lucha que se realizará próximamente en Acapulco, Guerrero. Los medallista presentes fueron: Giovanni Nahúm Fuentes Tepleta, Genero Alexander Fuentes Tepetla, Felipe Abdiel León González, Laura Amairani San Gabriel Osorio, el campeón y subcampeón nacional, José Alberto y Alexis Rodríguez Hernández.

El ahora seleccionado nacional, José Alberto durante la visita comentó que está contento y satisfecho por conseguir su calificación al combinado nacional que participará en el evento internacional que será en Acapulco, por lo que “todo valió la pena”, indica.

Señala que luego de su campeonato y ser tomado en cuenta platicó con su entrenador respecto a la forma de trabajar “que sin duda será de cargas más pesadas, porque eso será nuestra carta de presentación”, platicó durante la visita.

Algo que lo motiva querer más fue el acercamiento que tuvo con Raúl Alexis Miranda, su entrenador, “quien me felicitó, además ahora está más conmigo, porque confía en mí, por eso me concentro para no fallarle a él ni a mis propios compañeros que entrenan conmigo”, relata.

José Alberto agradece el apoyo de sus compañeros, así como a gente de su trabajo, al IVD, “pero primero a mi entrenador, porque me ha dado las herramientas correctas para lograr lo que ahora tengo”, dice. Puntualiza estar feliz porque las medallas están regresando en varias categorías del club “Pinal del Río”, “por eso le digo a los chicos que entrenan que no dejen de perseverar para que logren sus objetivos.

Es verdad en la lucha hay muchos obstáculos, pero aún así que no desistan y en algún momento podrán representar al país como ahora lo haré yo. Si tienen un sueño que vayan por él. Ahora este sueño que vivo lo anhelé por mucho tiempo, por eso trabajaré fuerte para no fallar y representar dignamente a mi país”, platica.

“No me gusta decir que ganaré medalla, será mi primera experiencia pero de algo estoy seguro, me comprometo que moriré en cada combate y voy por la historia, porque no veo por qué no un veracruzano pueda ganar una medalla internacional”, concluye.