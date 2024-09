¡Más luchas en Xalapa! Presentan la cartelera “Psycópatas de Clase Mundial”

Fue presentado este día en la zona centro de Xalapa, el explosivo cartel de lucha libre llamado: “Psycópatas de Clase Mundial”, el cual promete una noche de grandes emociones, pues se presentarán los mejores gladiadores que siempre responden al llamado de la Promotora de Clase Mundial.

¿Cuándo se realizará el evento de “Psycópatas de Clase Mundial”?

La cita es el próximo viernes 18 de octubre a las 20:45 horas en la Arena Xalapa, “Catedral de la Lucha Libre Xalapeña”.

Te puede interesar: Boryana Kaleyn, gimnasta y subcampeona olímpica estará en Xalapa y Veracruz

Psycópatas de Clase Mundial II tiene incluido una vez más a Marco Corleone, al Texajo Jr, quien regresa luego de una lesión, y a Psycho Clown, Crazy Clown y Heavy Mental.

Deportes Hanne Estrada, campeona absoluta en la “Copa Árabe Internacional”

Además, la xalapeña Lady Wind, quien tiene el título femenil de la Promotora, defenderá el centro, frente a Emperatriz y dos gladiadoras más sorpresa.

Fernando Landa agradeció a los medios de comunicación que han difundido este espectáculo en el que las emociones están completamente garantizadas.

“Muchas gracias a los medios por brindarle el espacio y el tiempo para dar a conocer el siguiente evento que será el 18 de octubre en la Arena Xalapa”, dijo.

Asimismo, compartió que Lady Wind estará defendiendo por primera vez el campeonato de la promotora frente a Emperatriz, en una lucha que ya está pactada, donde habrá dos sorpresas, por lo que la ganadora será la nueva campeona o Lady retendrá su título.

La cita es el próximo viernes 18 de octubre a las 20:45 horas en la Arena Xalapa / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

El “Hijo del Tirantes” dijo que los boletos podrán ser comprados a partir de este viernes en los X24 y en la Arena Xalapa, sin embargo, explicó que la primera, segunda y tercera fila ya están agotadas.

Lady Wind señaló estar “muy contenta y muy feliz” por estar en el cartel en el que estará defendiendo su campeonato.

“Iré contra Emperatriz, pero estoy abierta a cualquier luchadora de donde sea; está abierta la invitación a este campeonato; lo defenderé con mi alma y corazón; me siento contenta y daré lo mejor de mí y voy a dar una lucha espectacular para que todos se vayan con un grato sabor de boca", expresó.

Mientras tanto, Corsario El Guapo, igualmente dijo estar contento por estar en un cartel plagado de estrellas de la lucha libre, pero también porque estará en una plataforma para demostrar su capacidad.

La Arena Xalapa es un emblemático sitio de encuentro donde la lucha libre va retomando la fama que tuvo hace varios años | Foto: Salma Lara / Diario de Xalapa

Recordó que hace 20 años le pidió la oportunidad de ser luchador al "Tirantes", quien le dijo que para lograrlo debe prepararse, y lo hizo, por lo que asegura Corsario El Guapo está preparado para luchar contra los de México.

“Agradezco la oportunidad de estar en este programa, al presidente de la Promotora de Clase Mundial, para mí es un orgullo el poder estar aquí con dos generaciones de la lucha libre”.

Además, reconoció el nivel de los luchadores a los que enfrentará que serán Pimpinela, al xalapeño Payacumba y a Jessy Ventura.

“Hoy por hoy el exótico que se quedó con la estafeta más grande que hemos tenido en Xalapa, que es el señor Gabriel o Gabriela, hoy Payacumba ha demostrado que tiene los tamaños para estar en este tipo de eventos y hacerse acompañar de figuras como el señor Pimpinela”, explicó.

Igualmente, dijo que los exóticos son un espectáculo cuando salen al cuadrilátero a enfrentarlos, “será un espectáculo”; también mencionó que cada uno de los duelos que habrá la noche del 18 de octubre tendrán muchas emociones.

¿Qué luchadores se presentarán en la cartelera de "Psycópatas de Clase Mundial” en Xalapa?

En “Psycópatas de Clase Mundial”, en la lucha de estrellas se enfrentarán: Psycho Clown, Crazy Clown y Heavy Metal vs Marco Corleone, Texajo Jr y un luchador sorpresa. En el choque de ídolos: Hijo del Vikingo, Jack Lee y Bengala vs The Power y Poseidón.

Bellas vs Guapos: Pimpinela, Payacumba, Jessy Ventura vs Alan Stone, Corsario El Guapo y Zumbido. Cuadrangular de parejas increíbles: supernova y cosmos Vs Poseidón Junior y fandango vs argenis y Kalixz vs P. Condor Warrior Lee.

En la lucha por la supremacía: Traka Traka vs Light Boy: los Seconds serán El Tirantes y Texano Jr. Y por el campeonato de la promotora de clase mundial Lady Wind defenderá el título frente a Emperatriz y dos luchadoras sorpresa.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️