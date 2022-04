¡Atletas coatepecanos brillan en Mérida!, dos irán a Nacionales, en Sonora

En el Macro Regional de Atletismo que se realiza en Mérida, Yucatán, cinco jóvenes originarios de Coatepec realizan destacada participación con la delegación de Veracruz; dos de ellos logran su pase a próximos Juegos Nacionales de Conade 2022 de esa especialidad que se realizarán en Sonora.

El equipo representativo del “Pueblo Mágico” forma parte del Club Potros de Coatepec y se encuentran bajo órdenes del profesor en Educación Física, Joel Sánchez Martínez.

Ángel Solano Sánchez de Mahuixtlán en 1500 metros planos en la Categoría Sub 18 logra la segunda posición lo que le da derecho a representar a Veracruz en Juegos Nacionales que tendrán como sede el estado de Sonora.

También logra su boleto a la máxima fiesta nacional Guillermo Ruiz Parra al ser primer lugar en Lanzamiento de Jabalina lo que le da el pase directo; con Lanzamiento de Disco fue tercero.

Por su parte Gustavo Noé Morales Mella en Lanzamiento de Martillo, se coloca en la cuarta posición, mientras que la jovencita Diana Pale Molina fue tercera en Lanzamiento de Jabalina.

La atleta Karla Murrieta se coloca en la tercera posición en Lanzamiento de Jabalina y deja de manifiesto que Coatepec tiene atletas comprometidos con el deporte.

Veracruz cumple

Los atletas veracruzanos que se presentaron al evento de Macro colocaron a la Entidad en buen lugar a nivel nacional y la prueba es el 1, 2, 3 en Lanzamiento de Martillo en la categoría Sub 18 Femenil que logran Elvia Canela, María Elena Hernández y América Reyes.

Además de ellas, también se realizó el 1, 2 en Salto de Altura en categoría Sub 17 y fueron los atletas Leones Guerrero y Eddie Munguía los que logran esta hazaña, mientras que en Salto Triple Sub 18 igualmente lo consiguen Aileen Bautista y Yamileth Campos, por su parte José Manuel Higuera y Dante García lo hacen en 400 metros con Vallas 91 cm en categoría Sub 20.