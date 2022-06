Ximena consigue la primera medalla de oro en atletismo para Veracruz

Sobresaliente actuación tuvo la oriunda de Acayucan, Ximena Vázquez, en Salto de Altura, al conseguir la primera medalla de oro para el atletismo en Juegos Nacionales de Conade 2022 y lo hace en Categoría Sub 16 Femenil.

Este metal se suma a la plata y bronce que consiguieron las xalapeñas, Isabella Viveros y María Hernández en la prueba de 2 mil metros planos.

La segunda jornada para Veracruz fue productiva, por lo que autoridades deportivas felicitaron a los mujeres ganadoras que colocaron en lo alto a la entidad con destacada actuación.

¿Cómo fue la victoria para Ximena Vázquez?

La presea de oro fue en la prueba de salto de altura Sub 16 Femenil, en donde Ximena Vázquez, se alzó con el triunfo con una marca de 1.66 metros, suficiente para poner a Veracruz en lo alto en esta competencia.

Ximena Vázquez mostró felicidad, sin embargo aceptó que en los últimos saltos tuvo cansancio, más que en otras competencias, pero que logró subir su marca, “no es mucho pero sabemos que vamos subiendo poco a poco. Espero seguir entrenando mejor, quiero mejorar marcas, la técnica e ir perfeccionando todo”, dijo la saltadora dorada.

Destaca que la presión fue poca y que se enfocó en sus saltos, así como en sus marcas sin mirar a las otras competidoras, por lo que se enfocó en ejecutar de la mejor forma su trabajo para ir subiendo, siendo esto fundamental para que se colocara como la mejor del país al conseguir la medalla de oro.

Originaria de Acayucan, Veracruz Ximena Vázquez logró coronarse en los Juegos Nacionales de Conade 2022 | Foto: Cortesía | IVD

La campeona nacional indica que se encuentra muy cómoda en el lugar que está entrenando, además agrega que está a gusto con su entrenador que cuenta con métodos de enseñanza de los que va aprendiendo todos los días “siempre nos ayuda a esforzarnos y me siento a gusto con el profesor Bartolo Garrido”, remarca.

¿A quién dedica su victoria tras participar en Juegos Nacionales de Conade 2022?

Ya con su metal en la bolsa, Ximena dedicó el logró a su mamá que desde pequeña la apoyado, así como a su entrenador con el que ha crecido deportivamente, “desde chica estoy entrenando con él y me ha preparado física y mentalmente para todas mis competencias”, expresa.

Así mismo da las gracias a todos su compañeros de entrenamiento con los que todos los días convive, “quienes ellos, me dan ánimos, me felicitaron por mensajes y siempre me están apoyando”, concluyó.