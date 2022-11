Jorge Bernal, exprofesional continúa disfrutando al máximo el futbol

En Banderilla se realizó un encuentro entre exjugadores profesionales de los Tiburones Rojos del Veracruz y una selección local de ese municipio. En ese juego se contó con la presencia del portero Jorge Bernal, quien fue aplaudido cuando tomó su posición en el arco.

Su asistencia le dio al duelo un sabor extra, porque el cancerbero lució como en su época de profesional con un estado físico óptimo que se vio reflejado cuando el peligro rondaba el área de su portería.

Los presentes no perdieron detalle de sus movimientos y aunque los embates fueron contados, demostró lo que aprendió en el futbol de la Primera División Profesional con los equipos que participó.

Al concluir la primera mitad de juego, el arquero contó para Diario de Xalapa que actualmente está fuera de lo deportivo, dedicado a los negocios de familia, sin embargo dice que cuando tiene oportunidad de jugar la aprovecha como lo hizo en Banderilla.

“Había estado de paso (en Banderilla), y no había hecho parada aquí, pero es un gusto estar conviviendo con la gente y los jugadores que representan esta ciudad. Actualmente estoy alejado del deporte atendiendo negocios familiares, pero cuando tengo invitación de participar la aprovecho, porque el futbol es mi vida”, dijo desde la Unidad Deportiva “El Gallito”.

El fut para el nacido en el puerto de Veracruz significa algo muy importante, porque le dio la oportunidad de conocer a muchas personas, visitar lugares y consolidarse en la portería como futbolista de Primera División.

¿Cuál fue el primer partido de Jorge Bernal?

Jorge Bernal debutó en el máximo circuito el 27 de agosto del 2003 fue cuando el Tiburón enfrentó a los Rayados del Monterrey; ese día jamás se imaginó el cancerbero que sería un tarde redonda, porque detuvo un penalti de Luis Pérez y su equipo logró el triunfo con marcador de 1-0.

Ese día el veracruzano demostró que tenía capacidad para ser del Máximo Circuito con destacada actuación que continúa en la memoria de las personas que lo detectaron en un juego amistoso entre una filial de Tiburones Rojos y una selección de su escuela.

Esa sensación de jugar la Primera para el “guarvallas” sigue siendo la misma, porque el futbol para él es parte de su vida.

“Lo sigo disfrutando al máximo, me encanta y creo que hasta que me muera lo voy a seguir disfrutando. Así como lo hacía en el máximo circuito, así lo sigo sintiendo ahora”, dijo.

Y agregó: “Este deporte me ha dejado muchas cosas, conoces muchas personas, ciudades y eso es algo que se lleva para toda la vida, siempre estará conmigo, porque a lo que me dediqué mucho tiempo, prácticamente toda mi etapa de joven, entonces sin duda alguna es una etapa de mi vida y mucha gente me recuerda por eso, algo que agradezco mucho”, explicó.

¿Cómo inició Jorge Bernal en el futbol?

Jorge Bernal Alarcón nació el 24 de octubre de 1979 en la ciudad de Veracruz, sin embargo su familia emigró al municipio de Tierra Blanca en donde comenzó a la práctica del futbol con un grupo de amigos; la portería siempre fue su amiga, la que defendió con todo su corazón.

“Mis inicios fueron en Tierra Blanca, ahí empecé, no era organizado, pero un grupo de amigos y una persona de allá, organizó un torneo y ahí comenzamos. Recuerdo que participamos 5 equipos, yo tenía 10 años de edad cuando mi inicié”, recordó.

En ese municipio, el jovencito fue creciendo y desarrollando reflejos naturales que un día lo llevarían a un equipo profesional.

Cuando tenía 13 años de edad, su familia regresó al puerto, por lo que tuvo que hacer nuevos amigos y ajustar su rutina que era ir a la escuela, cumplir con tareas escolares y del hogar, así como seguir practicando el futbol.

Jorge Bernal, exarquero de los Tiburones Rojos del Veracruz estuvo en Banderilla | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

En su mente probablemente como todo niño era un día jugar profesional, pero no se imaginaba que el destino le tenía un lugar asegurado en los Tiburones Rojos del Veracruz.

“Carlos Rergis y Carlos Carus eran entrenadores de Fuerzas Básicas de los Tiburones y un día fueron a un partido amistoso contra la selección de la escuela; ahí me vieron y me invitaron a ser parte de ellos”, explicó el arquero.

Sin embargo tuvo que presentar algunos filtros para estar por completo en la institución porteña con pruebas que son aplicadas a los que reciben invitación a ser de Tiburones, pero no fue ningún problema para él, porque demostró que su capacidad era natural.

Una vez aceptado inició su camino: primero fue colocado en un equipo de Tercera División donde fue desarrollando habilidades, ya con un entrenador de cabecera; tiempo después saltó a la segunda división donde igualmente no desentonó.

Al estar en la liga ascenso él sabía que estaba a un paso del máximo circuito y así fue, momento que no desaprovechó el 27 de agosto del 2003 cuando Tiburones Rojos enfrentaba a Monterrey; esa día detuvo un penalti y la metralla que recibió de los delanteros rayados; esa tarde fue una de las mejores para él.

Fueron 11 años en el máximo circuito, tiempo suficiente para vivir incontables momentos con los equipos que tomó parte, entre ellos: Tiburones Rojos, Rayos del Necaxa, Gallos del Querétaro, Chapulineros de Oaxaca, y Delfines del Carmen; su retiro fue en el 2014 y sigue siendo recordado con mucho cariño por ser un jugador entregado y muy profesional.

Para Bernal el visitar Banderilla fue una experiencia bonita, porque la gente le hizo sentir muchas sensaciones que le producía la Primera División, por lo que agradeció la invitación.

“El venir me dio tanta satisfacción, la gente que vino es igual a la que va a un juego de Primera, porque quieren ver un espectáculo y divertirse, obviamente como jugadores la exigencia es diferente, porque no estamos obligados a ganar como en el profesional, sin embargo como jugadores de compromiso venimos a dar nuestro máximo en capacidad”, dijo.

¿Qué opina sobre el posible regreso del Tiburón a Veracruz?

Respecto a la selección nacional, el arquero se dio tiempo para decir que México se encuentra en un grupo complicado, “pues todos hemos visto que los resultados no se le han dado a la selección. El partido que jugaron contra Suecia, creo que hicieron buen trabajo, tuvieron bastantes llegadas que es difícil de conseguir”, explicó.

Remarcó la capacidad que tiene México, sin embargo dice que enfrente hay “equipos que están pasando por buen momento, pero siento que se puede, la esperanza ahí la tenemos y es muy importante el primer partido contra Polonia que será clave”.

Respecto a los Tiburones Rojos que se encuentran fuera de la Federación espera que pronto regresen, aunque acepta que será difícil por diferentes circunstancia, pero “la esperanza también la tenemos, la verdad hace falta en Veracruz el futbol, la plaza es muy futbolera y se extraña, el mismo estadio extraña al equipo”, concluyó.