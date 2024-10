Defensa personal con artes marciales: fecha y sede del seminario en Veracruz

Veracruz, Ver.- Ante una situación de riesgo, hombres y mujeres pueden salir ilesos sin importar que haya armas y todo con el apoyo de las artes marciales, aseguró el maestro Renshy David Sánchez Juárez.

Fecha del seminario de defensa personal en Veracruz

Al anunciar la realización del seminario de defensa personal este sábado, 19 de octubre, en el Dojo Astilleros en la zona norte de la ciudad de Veracruz, el maestro de las artes marciales aseguró que con el incremento de la violencia, muchas personas de distintas edades se han interesado en aprender sobre la defensa personal.

Dijo que sin buscar pleitos, estas técnicas de defensa personal en este caso, “Jitsu-Do”, las personas pueden salir de una situación de inseguridad, desde intento de secuestro, robo u otro escenario.

Deportes Entrena rodeado de historia; conoce más de 5 actividades para hacer en el Estadio Xalapeño [Fotos]

“Hay muchas formas en las que pueden atacar a uno pero también hay muchas formas como se puede uno defender, tenemos técnicas que te pueden salvar de 10 o 20 situaciones, el arte marcial se adapta a la persona que lo está ejerciendo, a la que estamos ejecutando y a la zona y lugar en el que estamos implementando, hay muchas posibilidades y en el seminario pretendemos abordarla más que teórica, físicamente”, dijo.

Hizo referencia que tan solo en el centro de la ciudad de Veracruz, existen decenas de puntos de riesgo, desde callejones hasta las obras que se realizan en la zona del Zócalo.

“Hay callejones donde se corre el riesgo de que nos asalten, tenemos que tomar en cuenta que tan largo es el callejón, para determinar en qué hora del día entrar, la iluminación para atreverme, no me gusta comentar pero otro punto de riesgo es cómo vamos vestidos, porque la vestimenta puede provocar a un enfermo, no debería ser así pero hay gente que psicológicamente está mal, la construcción del zócalo en la noche donde no hay trabajadores también se vuelve un punto de riesgo”, externó.

¿Qué hacer en una situación de riesgo en la calle?

El maestro de artes marciales recomendó a la población que en una situación de peligro en vez de pedir auxilio, se debe gritar palabras como “fuego” o “pelea” para llamar la atención de los ciudadanos que van pasando, pues en algunas ocasiones prefieren no involucrarse pero si es de su interés, habrá intervención.

"A veces la gente está más pendiente del chisme que del necesitado, desgraciadamente así estamos, dentro de los seminarios que hemos impartido eso lo hemos notado, además que también la gente valora más lo material que un alma y me refiero que prefieren soltar a la persona que los acompaña sin importar que es un menor que puede ser secuestrable que a su celular”, dijo.

Los seminarios de defensa personal se impartirán a la población que quiera participar y si se interesan por aprender de la técnica pueden inscribirse con un costo adicional.

El seminario se realizará en el Dojo Astilleros ubicado en playa los Barriles y Costa de los Vinos en la colonia Astilleros.