Diego López está en plena recuperación por operación

Diego López, Para-Nadador xalapeño se encuentra en la Ciudad de México recuperándose de una operación de hombro a la que fue sometido y aunque se perderá un evento internacional a realizarse en Tijuana en la primera semana de octubre, piensa positivamente.

“Estoy en recuperación luego de la operación que tuve en el hombro derecho de un slap de segundo grado, desde el mundial pasado tenía esa lesión y debía operarme”, expresó para Diario de Xalapa.

Y agregó: “Lamentablemente no podré asistir a la primera Word Serie de México que será del 6 al 9 de octubre en Tijuana, pero estamos en proceso muy bueno de recuperación de mi lesión”, remarcó.

Deportes ¡Un logro más! Isaac Arcadio gana segunda medalla de bronce; ahora en atletismo

Explicó que el jueves pudo entrar a la alberca para solo nadar, “no a entrenar, sólo nadar y me siento contento y motivado del resultado que se está viendo hasta ahora. Estoy muy alegre para seguir con éxito esta recuperación y encarar muchos eventos de la mejor forma el próximo año”, dijo.

Respecto a su pasada temporada dice que lo positivo fue lograr dos medallas de oro a pesar de estar lesionado, “fui con un desgarre al campeonato mundial de Madeiras y gracias al apoyo y buenas intensiones del área médica de Conade, específicamente del CNAR, pude estar y lograr preseas”, recordó.

Dice que para él ganarlas representa mucho, porque sabía que tenía complicaciones de salud, sin embargo logró obtenerlas, “aunque lamentablemente las medallas que iba a pelear ya no pude, porque mi cuerpo no aguantó, pero lo rescatable de este año fue ese logro”, explicó.

Espera que en diciembre su estado de salud esté al 90% para que, en enero, estar al 100 y comenzar a trabajar para buscar calificaciones del campeonato mundial de Manchester y Juegos Para-Panamericanos de Santiago de Chile.

Te puede interesar: Bronce para Veracruz en el Encuentro Nacional Indígena 2022

Diego López buscará calificaciones del campeonato mundial de Manchester y Juegos Para-Panamericanos de Santiago de Chile | Foto: Cortesía | Conade

Sabe que su éxito se basa en importante apoyo, por lo que agradece el respaldo de “mi entrenador Fernando Rafael Gutiérrez Vélez, quien siempre ha estado conmigo, así como el de mi entrenadora Estatal, Yazmín Hernández. Ellos dos están al pendiente de mi recuperación, igualmente el profesor Carlos Urbina, entrenador de Tuxpan”, puntualizó.

Dice que al estar al cien se enfocará por completo en nuevamente buscar ser uno de los mejores del mundo.

Estamos trabajando para estar al cien para el próximo año, para que se sigan dando estos buenos resultados que hemos tenido años atrás. Vamos a buscar nuevamente estar en el pódium como siempre.

Reconoce que lo que ahora vive “es parte también del show, porque al el exigirle al cuerpo, se crea un desgaste, entonces es parte de esta vida deportiva. Gracias a mi equipo lo llevo de buena manera con gente excelente”, platicó el atleta Paralímpico.

Diego López también agradeció a sus padres y familia “porque me han apoyado en este proceso. Igualmente a mi tío que se vino a vivir conmigo, porque no me podía mover, fue algo muy complicado. También le doy gracias a la gente de Xalapa y Veracruz, por el respaldo y cobijado para seguir adelante, por eso muchas gracias a por el apoyo y motivación, por eso digo que hay más “Misil Xalapeño” por unos años más”, concluyó.