Conoce a Angelena: Estudia pedagogía y es invencible en el ring

El pasado fin de semana en Banderilla se realizó un explosivo cartel de lucha libre en el que se presentaron grandes exponentes del arte del pancracio. En esa noche en la que cayeron las melenas de Perro Mocho y Crazy Man, hubo una grata sorpresa para la noble afición, que fue el regreso sorpresivo de la luchadora Angelena.

Durante su presentación los que conocen su trayectoria al verla sobre el ring de inmediato le aplaudieron y trataron como una verdadera reina de la Mitología Griega en el que está inspirado su personaje.

Esa noche apareció con una capa dorada brillante que a propios y extraños cautivó y más por su fino estilo de desenvolverse sobre el encordado que era rodeado por decenas de aficionados que mostraron felicidad al verla de nuevo en acción.

El último compromiso que la joven de 21 años de edad tuvo fue en la Arena Xalapa, ocho meses atrás, en donde salió con el triunfo.

En entrevista desde el gimnasio donde se realizó la contienda con luchadores destacados de Xalapa y la región, la deportista compartió que su ausencia “fue por motivos personales de la escuela, por eso me retiré un tiempo, pero ahora estaremos regresando con algunas sorpresas y es lo único que puedo decir”, indicó.

Además dijo estar agradecida con los promotores que la invitaron al cartel de Banderilla donde nuevamente mostró la gran calidad con la que cuenta y que la han llevando a lugares importantes del estado de Veracruz.

Reconoce que al ver el trato de la gente la motiva a continuar preparándose más para dar su mejor versión sobre el ring, “porque deseo que la gente se vaya con un buen sabor de boca con mis luchas”, dijo.

Angelena debutó un 18 de noviembre y desde entonces ha sido parte de importantes eventos que se han desarrollado en la Arena Xalapa, Arena Reencuentro, Coliseo San Bruno, Banderilla y El Castillo. Además en dos ocasiones salió a escena en dos carteles importantes en Minatitlán en donde se presentaron grandes exponentes independientes.

La pasión por la lucha para ella le nació cuando era niña y fue luego de ser llevada en varias ocasiones por sus padres a ver funciones en la Arena Xalapa.

“Desde pequeña me gustó la lucha, porque mis papás me acostumbraron a llevarme a la Arena Xalapa y fue ahí donde nació el amor y la magia. Cuando tenía esa ilusión de ser luchadora me imaginaba que se sentiría utilizar una máscara y que el público te eche porras eso fue lo que me animó más y mira, aquí andamos”, platicó.

La deportista se inició en el Coliseo San Bruno y cuenta con la sabiduría de Silencio Junior, Payasos del Terror y los Panteras, quienes se encargaron de formarla como una gladiadora destacada y ahora muy querida por la afición a la lucha.

Ella dice contar con el apoyo de sus padres, hermanas, amigos y personas que están en la lucha, “mis hermanas me apoyan y están orgullosas de lo que he logrado y contentas de que estoy luchando, así como mis padres que me dan el apoyo total cuando me presentó en algún lugar”, destaca.

La xalapeña se encuentra estudiando Pedagogía y Asistente Educativa y aunque está planeando su regresó se enfoca también en sus estudios en donde igualmente recibe el apoyo de su familia.

Aunque sabe que el deporte que realiza es rudo y fuerte, invita a más mujeres a que los practique, “es verdad, es un deporte de contacto, algo rudo y fuerte, pero también nos ayuda mucho, además hay muchas cosas positivas, como el conocer gente, viajar y como luchadora el que te aplauda un niño es lo más hermoso que podemos recibir, así que espero sé animen”, concluye.