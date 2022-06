Lleva a Veracruz en el corazón: Ángeles Ortiz, multicampeona mundial en impulso de bala

Ángeles Ortiz Hernández, multicampeona mundial con impulso de bala y representante de Veracruz del 2005 al 2018, está en preparación con miras a próximos Juegos Paralímpicos de Paris y lo hace en Cuba, ahora con los colores de su natal Tabasco.

La plusmarquista internacional en categoría F57/58, en entrevista para Diario de Xalapa platica respecto de su partida de Veracruz, los motivos y que realiza actualmente para estar en mejor nivel para representar a México en próximas competencias.

La atleta recientemente visitó Veracruz y tomó ligero descanso en compañía de su hija, nieta y familia paterna, sin embargo no bajó la guardia y realizó trabajo antes de regresar a la isla.

Ortiz Hernández, que actualmente representa al estado de Tabasco, entidad donde nació, cuando compitió por Veracruz consiguió 15 récords mundiales; participó en 3 Juegos Paralímpicos ganando un oro y una plata; tomó parte de 4 campeonatos del mundo con oro y récord mundial, así como 4 juegos Para Panamericanos con destacados lugares.

Estos logros para Ángeles significan mucho, porque en Veracruz fue el lugar donde perdió su pierna en 2004 y fue donde igualmente “renació de sus cenizas como Ave Fénix” luego del duro golpe que recibió junto a su familia, por lo que esto representa el amor que siente por Veracruz, un estado al que le entregó todo y su primer récord del mundo en 2007.

“Esto es devolverle a Veracruz, que me había dado un golpe muy fuerte, una bondad deportiva como glorias a mi país, representándolo, es demostrarle el amor tan grande que yo le tengo, porque no todos los veracruzanos son malas personas, no todos son corruptos, la mayoría son buenas”, platica.

Respecto del porque no representa al estado, relata es porque en su momento autoridades con la anterior presidenta de la Asociación Veracruzana de Deporte Sobre Silla de Rudas en 2018 “algo me hicieron”, y fue luego de regresar del Grand Prix en Dubái.

“Regresando con el récord del mundo, el estímulo por parte de autoridades veracruzanas y del deporte en contubernio, fue precisamente que me despojaron todo derecho de representar a Veracruz, aunque no lo representó legalmente, saben perfectamente que he vivido aquí desde los 16 años y actualmente tengo 49”, expresa.

Además agrega que entrena en Veracruz por temporada y que las circunstancias la obligaron a hacerlo en Cuba, porque dice no contar con apoyo de autoridades, Conade, ni de federación, “por eso estoy entrenando en Cuba. Ahora estoy haciendo temporadas de cuatro meses en Cuba y un mes en Veracruz”, destaca.

Ángeles dijo sentirse contenta, porque la gente la recuerda y agradece por lo hecho: “Hay un sinfín de personas que me abrazan y me dicen gracias por todo lo que hice con el deporte, por los niños y la juventud. Esas son las cosas que con el solo decirme que soy la campeona, eso se agradece con el corazón”, platica la atleta.

Y remarca que ella es “tabascruzana”, porque la mitad de su corazón es tabasqueño por su madre y la otra mitad por su padre que es veracruzano, “de echo cada vez que vengo visito mi región hermosa que son Los Tuxtlas, ahí está toda mi familia”, indica.

Dice que siempre será un honor representar a la gente que le muestra cariño y respecto, por lo que no dudaría en regresar siempre y cuando autoridades respeten los palmarés “no sólo míos, sino de todos los atletas de Veracruz que han dado muchas glorias deportivas. Ojalá respeten esos palmarés que no se construyen de la nada. Decir 15 récords del mundo es fácil, pero no conseguirlos y que llegue alguien corrupto con alguien más y se confabule o un grupo de personas que te amenacen para que todo mundo firme un acta y te quite de la asociación y no estés adscrita y al no estarlo para representar a Veracruz, es muy fácil, porque esos son papeleos administrativos”, explica.

Además puntualiza que su carrera la construyó bajo la firmeza del juego limpio y que nunca ha sido señalada por un dopaje y que lo hecho es con entrenamiento y trabajo para que Veracruz este en lo alto “y creo que debe ser algo muy respetable”, señala.

Fuerte por sus padres

Platica Ángeles que es fuerte por el deporte y los valores que sus padres le sembraron, por lo que es una persona de carácter y con una enorme fuerza de voluntad.

“Mucha gente creyó que porque me lesionaron 6 días antes de la competencia de Tokio, con un esguince me iban a ver rendir, porque no subí al pódium, quedando en cuarto lugar empatando la marca del tercer lugar, pero no, eso me dio ímpetu al quíntuple para buscar la revancha, no con mis rivales, sino conmigo misma”, dice.

Por esto dice agradecer a Dios y sus padres, porque ellos le mostraron el camino del deporte y le permitieron llevarlo a cabo, así como las personas “que me han tendido la mano cuando las puertas se me han cerrado, por eso siempre en la vida hay que ser agradecidos, igualmente con la gente que me abraza en las calles”, externa.

Parte de ella

Ángeles comenzó a practicar deporte desde los 8 años de edad. Al estar más grande inició en lanzamiento de bala, disciplina que la llevó a competir en varios eventos importantes.

Por obra del destino emigró a Veracruz junto a sus padres, cuando tenía 16 años de edad. Desafortunadamente a los 31 años de edad, sufrió un accidente, por lo que perdió una pierna; fue en 2004.

Fue una etapa complicada para la familia, sin embargo el corazón de guerrera de Ángeles no se doblegó y comenzó a luchar para renacer como ella lo menciona, “como Ave Fénix” y aunque fueron momentos de lágrimas ella mostró fortaleza y logró salir adelante.

“Al vivir ese momento pensé en mi núcleo familiar y por ellos salí adelante. Además una madre hace todo por sus hijos y cuando una mamá ve que su hija sufre, te tienes que convertir en la súper heroína de ella y demostrarle que una pierna no me va a detener”.

“Fue un golpe muy duro que nos llevó un tiempo salir adelante, pero yo no me permitía estar llorando, porque ellos lo estaban haciendo por mí, entonces debía ser más valiente que ellos y demostrar una armadura de fortaleza para salir adelante y aquí estoy”, dijo.

Ahora se encuentra entrenando duro porque “al menos para París si hay Ángeles Ortiz, primero Dios, porque voluntad hay mucha”, destaca.

En Cuba

El trabajo que se encuentra realizando en Cuba es con supervisión de Xiomara Rivera, entrenadora de la selección nacional olímpica y paralímpica de ese país, mientras que en México lo hace con el Rodolfo Ortiz, destacado en Chile con importantes logros en ese parte del mundo. “Ojalá se contara con el apoyo necesario para que el deporte mexicano crezca en todos las disciplinas”, concluyó.