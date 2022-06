¡30 años de trayectoria! Caballero Negro Júnior y su historia en los cuadriláteros

Narciso Martínez Hernández, conocido en los cuadriláteros como Caballero Negro Júnior, el próximo 4 de julio cumplirá como gladiador 30 años de trayectoria y tiene planeado para conmemorar sus tres décadas, tremendo cartel luchístico, que tendrá como sede la tradicional Arena Reencuentro a la Vida.

Se dice fácil, pero el camino del “Muñeco Divino” en los encordados ha sido complicada, sin embargo el compromiso y amor por luchar lo han llevado a lugares insospechados que ahora lo colocan como leyenda de 3 décadas, tiempo fortalecido con enseñanzas de su propio padre, Caballero Negro, así como de cada entrenador que lo ha forjado hasta este momento.

El xalapeño de 46 años de vida, inició como luchador a los 13 años de edad con ayuda de su padre, quien le mostró los secretos del segundo deporte más importante del país. Luego de tres años de duras enseñanzas lo debutó.

Su primera vez fue en el puerto de Veracruz en la afamada arena “La Pochota”, pista de despegue a su popularidad, porque en esa presentación demostró capacidad que le sirvió para debutar una semana después en la Atenas Veracruzana y fue en le recinto que todo gladiador que inicia desea, la Arena Xalapa.

Esa noche salió a escena como Caballerito y lo hizo acompañado de Astronautita para tundirse en golpes con Peluche y As del Espacio, otro enmascarado primerizo; esta oportunidad fue con la promoción de don Agustín Martínez Rivera.

Aunque las oportunidades de programación eran escasas, Narciso se mantuvo entrenando y esperando su momento, mientras gladiadores de peso como Tritón, Mago Mandrake, Último Héroe, Los Forasteros y Junior enamoraban a la gente con sus actos en otras funciones, él debía esperar.

Por dos años luego de su debut salía cuando era programado en las primeras y segundas luchas, sin embargo jamás se desanimó, porque sabía que así es el camino de todo luchador. Mientras esperaba su momento se mantuvo así por tener a un mentor con disciplina que era el legendario Universo, encargado de programar.

Para Narciso el entrenamiento en su inicio fue recio, pero nunca dudó en dejar la lucha pese al trabajo al que era sometido con duros golpes en su cuerpo que su entrenador le daba.

“Recuerdo bien las dos friegas que me puso, me reventó el pecho y la espalda, que hasta calentura me dio”, recuerda Caballero Negro Júnior.

“Ese día llegué a casa y le platiqué a mi mamá, sólo me dijo dile a tu papá. Cuando llegó le enseñé cómo quedé y pensé que tomaría venganza con mi tío El Gorila, pero no fue así. Me preguntó quién me lo había hecho, respondí que El Universo y me dijo está bien, si te gusta síguele y sino, ya no vayas. Fue tanto mi coraje que luego entendí que lo había hecho por mi bien”, platicó.

Luego de estar un tiempo en la Arena Xalapa junto a su padre tomaron la decisión de marcharse al Club Apolo con el profesor Ramos con el que hubo más oportunidad de ser programado no sólo en Xalapa, sino a nivel regional, además gracias al nuevo camino que tomó tuvo oportunidad de presentarse en el famoso programa televisivo, “Bazar del Hogar”.

El salir en la televisión fue positivo, porque comenzó darse a conocer más entre el público femenino que comenzó a seguirlo, al grado de ser bautizado como “El Muñeco Divino”, mientras que sus “enemigos” lo llamaban “Calaca”, por ser delgado, sin embargo para Narciso eso fue bueno, porque su nombre comenzó a sonar más fuerte.

Tiempo después se marchó a la Arena Reencuentro a la Vida, recinto con 23 años de historia y en el que actualmente se encuentra compartiendo carteles con luchadores de renombre.

En sus 30 años de carrera, Caballero Negro Júnior, quien al iniciar portaba máscara que perdió a los 3 años de su debut con Rey Diablo, en 8 ocasiones ha sido rapado; 2 con Perro Mocho, 2 con Eslabón Perdido, una con Rey Pantera, Rey Infierno, Rey Tiburón y Peligro.

Además ha ganado las máscaras de Stelaris, Maldito II de Veracruz, Emperador, La Hiena, Diamante y Gore. También ha rapado a Perro Mocho, Ráfaga Azul, La Momia e Impacto. En su momento ganó el título semicompleto de Veracruz, también ya conoce lo que es ser campeón de parejas con su padre y Pegaso de Plata.

Su destacado nivel es gracias a los importantes duelos sostenidos con luchadores reconocidos de Xalapa y la nación. Aunque el xalapeño tiene años de lona recorrido con duelos importantes ante luchadores reconocidos a nivel mundial, como Perro Aguayo, Cibernético, Pentagón Black, Blue Demon Jr, Máscara Sagrada, La Parka AAA, Los Viper’s, Octagón, Oscar Sevilla, Myztesyz y Súper Nova, su humildad es más grande, por lo que es considerado un luchador respetable que sabe como comportarse abajo y arriba del ring.

Él sabe que su trayectoria no la ha hecho sola, por eso agradece a cada persona, como a Manuel Ortega, Douglas, El Vampiro, Ricky Estrada y Los Payasos del Terror, quienes le abrieron puertas para darse topes con destacados gladiadores de renombre.

Además da las gracias a su familia, amigos y compañeros, así como a medios de comunicación que han seguido su trayectoria que está por cumplir 30 años.